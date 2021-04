Amici 2021 serale ed.20/ Diretta ed eliminati puntata 10 aprile: Enula, Tancredi e Aka7even rischiano…

AMICI 2021 SERALE: DIRETTA E ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE

Dopo le eliminazioni di Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia che hanno lasciato l’amaro in bocca al pubblico e agli altri allievi, sabato 10 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il serale Amici 2021. Quella in onda questa sera è la quarta puntata di un’edizione che sta riscuotendo un grandissimo successo. Padrona di casa sarà come sempre Maria De Filippi, pronta a rassicurare gli allievi, ma anche a regalare momenti emozionanti e divertenti al pubblico a casa. Nel corso del quarto serale di Amici 2021 non mancheranno gli ospiti. Dopo aver ospitato Pio e Amedeo, questa sera, arriverà Francesca Manzini mentre per gli amanti della musica ci sarà Alessandra Amoroso che ha appena pubblicato i singoli Piuma e Sorriso grande.

CHI SONO GLI ELIMINATI DEL QUARTO SERALE AMICI 2021? MARIA DE FILIPPI CAMBIA TUTTO…

Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, il quarto serale Amici 2021 presenterà diverse novità. Diversamente dalle altre puntate, infatti, ci sarà un solo eliminato. Se durante i primi tre appuntamenti del serale, un concorrente doveva lasciare il programma alla fine della prima manche, questa sera, al termine della prima manche, un concorrente finirà al ballottaggio, ma avrà ancora la possibilità di restare ad Amici 2021. Al termine della seconda e poi della terza manche, altri due allievi finiranno al ballottaggio. I tre prescelti si sfideranno e un concorrente sarà salvato subito dai giudici. Gli altri due, invece, si sfideranno ancora per decretare il nome dell’eliminato che sarà svelato da Maria De Filippi agli allievi quando rientreranno in casetta. Dalle indiscrezioni nel web sappiamo che a rischiare l’eliminazione saranno Enula, Tancredi e Aka7even…

AMICI 2021 SERALE: SFIDE E POLEMICHE, LA FURIA DI ALESSANDRA CELENTANO…

La quarta puntata del serale Amici 2021 sarà ricca di sfide e di ballottaggi, ma anche di polemiche. Durante la prima manche, dopo aver perso la sfida con Sangiovanni, sempre più idolo del pubblico e sempre più apprezzato dai giudici, in particolare da Stash, Aka7even finirà al ballottaggio e non nasconderà la propria rabbia per la scelta di fargli cantare Mi manchi. Tra le sfide più discusse, poi, ci sarà quella tra le ballerine Serena e Martina che si confronteranno durante la seconda manche e che sarà vinta dall’allieva di Lorella Cuccarini che conquisterà i voti di Stash e Stefano De Martino e scatenando la reazione di Alessandra Celentano. Non mancheranno poi, le discussioni tra gli insegnanti al serale Amici 2021. In particolare, Arisa accuserà la Celentano e Rudy Zerbi di aver paura della squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

