Amici 2021 serale ed.20/ Diretta ed eliminato puntata 1 maggio: Samuele e Alessandro a rischio?

Amici Serale 2021, anticipazioni e diretta 1 maggio

Sabato 1 maggio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la settima puntata del serale Amici 2021. La finalissima del talent show, prevista per sabato 15 maggio, è ormai alle porte e per i concorrenti ancora in gara le emozioni sono sempre più grandi. Questa sera, a sfidarsi nel corso delle tre manche al termine delle quali ci sarà il ballottaggio finale che decreterà il nuovo eliminato, saranno: Aka7even, Samuele e Giulia per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli; Deddy, Sangiovanni e Serena per quella guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi e Alessandro per la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. A decretare il nome dell’eliminato, come sempre, saranno i tre giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Gli ospiti di questa sera saranno Giordana Angi, Loredana Bertè e Nino Frassica.

AMICI 2021 ED. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: regalo speciale per Giulia

Ballerini a rischio: chi sarà eliminato da Amici 2021?

Saranno tre le manche della settima puntata del serale Amici 2021 al termine della quale un altro allievo dovrà lasciare la scuola rinunciando al sogno della finalissima che si svolgerà sabato 15 maggio. A rischiare l’eliminazione, al termine delle tre manche, saranno tre ballerini. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, al ballottaggio finale finiranno Serena Marchese, Samuele Barbetta e Alessandro Cavallo. Uno dei tre sarà eliminato e, in base a quanto accadrà questa sera, sembra che Giulia Stabile sia destinata a vincere la categoria danza. La gara con il televoto, del resto, l’ha decretata la preferita del pubblico. Chi sarà, dunque, l’eliminato della settima puntata del serale Amici 2021? Ricordiamo che se la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, in caso di addio di Samuele potrà contare su Giulia nella prossima puntate, Serena e Alessandro sono gli unici ballerini rispettivamente della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e da Lorella Cuccarini e Arisa.

Amici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 1 maggio: Giulia trionfa

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ancora scintille al settimo serale Amici 2021

Ad un passo dalla finalissima del serale Amici 2021 continuano le polemiche tra gli insegnanti. Questa sera, ad animare la puntata, saranno Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che torneranno a scontrarsi. Dopo un guanto di sfida tra Sangiovanni e Aka7even, infatti, Zerbi insinuerà il dubbio che nella scrittura delle sue barre, Aka7even abbia “scopiazzato” da Fra Quintale e Guè. Un’insinuazione che, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, farà infuriare Anna Pettinelli che leggerà una serie di versi scritti da Sangiovanni dimostrando la poca originalità dell’autore del brano Lady. In compenso, Aka7even porterà a casa i complimenti di Emanuele Filiberto e Stash.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni piange ad Amici 2021/ Battuto al televoto da Aka7Even: in classifica...

© RIPRODUZIONE RISERVATA