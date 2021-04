Amici 2021 serale ed.20/ Diretta ed eliminato puntata 17 apri: Martina Miliddi e Tancredi a rischio?

Amici 2021 Serale: anticipazioni e diretta quinta puntata 17 aprile

Giro di boa per i concorrenti del serale Amici 2021 che torna in onda oggi, sabato 10 aprile, con la quinta ed imperdibile puntata. Dopo l’eliminazione di Enula, a sfidarsi, questa sera, saranno Sangiovanni, Deddy e Serena per la squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Raffaele, Alessandro, Martina e Tancredi per la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa; Aka7even, Samuele e Giulia per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Anche questa sera, esattamente come accaduto nella precedente puntata, ci sarà solo un’eliminazione ad Amici 2021. Al termine di ogni manche, un concorrente dovrà abbandonare temporaneamente la gara. Al termine della terza manche, i tre concorrenti al ballottaggio si sfideranno per decidere chi sarà eliminato: uno rientrerà immediatamente in gara mentre gli altri due concorrenti dovranno affrontare un ultimo ballottaggio. Gli ospiti della puntata di questa sera saranno Raoul Bova e Loredana Bertè.

Colapesce e Dimartino/ Fidanzati? Antonio innamorato di Michela, Lorenzo è single

Le prove del quinto serale Amici 2021

Sarà una serata di grandi sfide per i concorrenti del serale Amici 2021 che, davanti ai giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash proveranno a portare a casa la vittoria per non rischiare l’eliminazione. Tra le prove più attese della quinta puntata del talent show di Maria De Filippi c’è il guanto di sfida tra Sangiovanni e Tancredi e la sfida tra Sangiovanni e Aka7even. Per l’allievo di Anna Pettinelli è un momento particolare. Durante la settimana ha vissuto un momento di sfogo lasciandosi andare alle lacrime e solo parlando con la propria insegnante ha ritrovato la voglia di dimostrare il proprio talento. Questa sera, dopo le ultime sconfitte al serale di Amici 2021, riuscirà a trovare la vittoria contro Sangiovanni?

Maria De Filippi "Ecco perché conduco dagli scalini"/ "Stavo registrando e..."

Chi sarà eliminato al quinto serale di Amici 2021? il momento difficile per Martina Miliddi

Momento molto difficile per Martina Miliddi che questa sera potrebbe rischiare davvero l’eliminazione. Gli ultimi giorni sono stati complicati per l’allieva di Lorella Cuccarini che, nella classifica stilata ad Amici 2021 da Raimondo Todaro, occupa l’ultima posizione. Un risultato che ha fatto perdere molte certezze a Martina che si è lasciata andare ad un pianto disperato. Per aiutarla ed evitare di metterla in difficoltà, inoltre, Lorella Cuccarini ha rifiutato in parte il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano accettandolo purché a ballarlo sia Alessandro e non Martina. L’avventura nel serale di Amici 2021 di Martina, dunque, è agli sgoccioli?

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata oggi, 16 aprile: Raimondo Todaro premia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA