Amici 2021, stanza senza telecamere per coppie?/ Ex allievo: “Sess* in casetta? Se..”

Quest’anno nella scuola di Amici sono nate molte coppie. Complice anche il rinnovato format che si è dovuto adattare alle regole anti-Covid. Infatti i ragazzi, non potendo pernottare come sempre in un hotel, sono stati ‘chiusi’ sin dalla prima fase nella casetta che solitamente vediamo nella fase del serale. Dopo mesi di convivenza, sono così nate amicizie e vere e proprie coppie, tant’è che in tanti si sono chiesti se esista per loro la reale possibilità di rimanere un po’ da soli, magari lontano da occhi indiscreti.

A questa domanda ha recentemente risposto Arianna Gianfelici, ex allieva di questa edizione di Amici 2021. La cantante, che ha avuto un flirt con Deddy, ha risposto chiaramente ad un fan che le ha chiesto “È possibile avere rapporti sessuali all’interno del programma?”.

Gli ex allievi di Amici 2021, Arianna e Riccardo, svelano piccanti retroscena

Di fronte a questa curiosità, di molti fan peraltro, Arianna ha replicato negativamente “Farlo in casetta? No, proprio no – tuttavia ha aggiunto – Però mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché Internet al bagno non mi prende’”. A questo punto è stato un altro ex allievo ad alimentare questo gossip. Il ballerino Riccardo Guarnaccia ha infatti raccontato su Instagram che: “C’è una stanza senza telecamere e senza microfoni, dove si può andare in coppia per circa mezz’ora”. Pare che le coppie abbiano il permesso di stare per qualche minuto senza telecamere e microfoni e, dunque, la possibilità di stare un po’ da soli. Una notizia che scatena la curiosità dei fan del talent.

