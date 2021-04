Amici 2021, Tancredi “figlio di mio padre e delle mie scelte”/ Chi è? Alberto Rajnoldi dedica e..

Tancredi protagonista nella sesta puntata di Amici con la sua cover di “Figli delle Stelle”. Il talentuoso concorrente della scuola di Maria de Filippi rivisita il testo originale, esprimendo alcune emozioni legate alla sua famiglia: “Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni”, canta Tancredi durante la sfida della sesta puntata. Le sue frasi non passano inosservate a Maria de Filippi, che si incuriosisce e chiede se ci siano dei motivi dietro questa scelta.

Evidentemente Maria de Filippi tocca un tasto dolente per Tancredi, che preferisce dribblare. La De Filippi capisce che il cantante sentiva il bisogno di esprimere le sue emozioni nei confronti dei genitori e lo sottolinea durante la diretta: “Ho notato la parte in cui dici ‘Sono figlio di mio padre e delle mie scelte, sono figlio di mia madre e delle sue scelte’. Mi aveva colpito quello. Non voglio chiedere niente né di tua madre, né di tuo padre. Chiedevo solo se ci tenevi a quelle barre per questo motivo. Avevo colto la differenza. È importante per aver deciso di scriverla”. Tancredi ascolta ma non entra nel merito, preferisce esprimere le sue sensazioni cantando. Sui social intanto è partita la “caccia” ai genitori di Tancredi, menzionati dentro il testo. Sappiamo che il papà si chiama Alberto Cantù Rajnoldi, mentre la mamma Angela.

