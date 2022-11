Amici 2022, Aaron Cenere e Gianmarco Petrelli vincono Tu si que vales?/ Web diviso

Amici 2022, Aaron Cenere e Gianmarco Petrelli debuttano a Tu si que vales 2022: la performance é sulle note di…

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere e Gianmarco Petrelli si aggiudicano un’ospitata TV a Tu si que vales. I due concorrenti di Amici 22, il primo cantautore e allievo di Rudy Zerbi e il secondo ballerino e pupillo di Alessandra Celentano nella scuola di Canale 5, si sono aggiudicati la prima posizione rispettivamente nella classifiche di canto e ballo, nella puntata domenicale del 13 novembre 2022 di Amici di Maria De Filippi. Un traguardo che ha dato loro la chance di esibirsi insieme in occasione della finale di Tu si que vales, andata in onda su Canale 5 il 19 novembre 2022. Che il risvolto TV per i summenzionati concorrenti di Amici 2022, possa preludere ala vittoria dei circuiti di appartenenza, canto e ballo, al talent di Maria De Filippi? In rete spopolano, intanto, le esclusive immagini della performance del duo di talenti, che vede Aaron Cenere cantare live il primo inedito lanciato ad Amici 22 – Universale – mentre al suo fianco, sul palco, Gianmarco Petrelli dà corpo alla canzone a colpi di assolo in una choreo dinamica.

Chi é Aaron Cenere di Amici 2022, vince Tu si que vales 2022?/ Il debutto su Spotify

Un’esibizione registratasi al cospetto dell’occhio pubblico, che ora desta tra le reazioni più disparate nel sentiment social che si registra nel web.

Il sentiment sul traguardo a Tu si que vales degli Amici 2022

Oltre il complimento della conduttrice Belen Rodriguez, che in puntata commenta entusiasta e a suon di “che grinta!”, su TikTok il popolo del web si divide tra i commenti più aggreganti: “Non vedo facce convinte”, scrive qualcuno, alludendo alle espressioni del giudice Sabrina Ferilli, e poi ancora “Top Gianmarco !!!! Aaron illuso troppo!”. Tra gli altri, emergono: “Mamma mia raga, hanno spaccato totalmente”, “Passate già alla prossima edizione il vincitore è lui”, “Rudy Zerbi l’unico che lancia e sceglie i veri talenti!”.

Amici 2022: Piccolo G, Aaron e Niveo debuttano in radio/La reazione al primo ascolto

Insomma, il pubblico TV sembra dividersi sul conto di Aaron Cenere e Gianmarco Petrelli. E chissà se entrambi i due giovani talenti possano rivelarsi tra i finalisti di Amici 2022.

Direttamente dalla scuola di #Amici22 Aaron e Gianmarco sul palco della Finale di #TuSiQueVales con un'esibizione da pelle d'oca! 🤩✨ pic.twitter.com/6dFxBbSgsj — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 20, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, fuori gli inediti Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G/ La data del rilascio

© RIPRODUZIONE RISERVATA