Amici 2022, Aaron Cenere é il primo della classe canto/ Giudice gara cover: Nek!

Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere primo nella classifica di Nek: cosa accade alla gara cover

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la puntata odierna datata 23 ottobre, che vede Aaron Cenere aggiudicarsi la vittoria della gara cover. A giudicare la nuova gara domenicale indetta per la classe di concorrenti nel canto, al talent show di Canale 5, é uno degli ospiti presenti in studio, Nek. Il cantante di Laura Non c’é torna ad Amici, nel ruolo di giudice, e si palesa del tutto stregato dal talento di performer e lo staging che contraddistinguono l’allievo protetto di Rudy Zerbi ad Amici 22, ovvero Aaron Cenere. Il cantautore 19enne, reduce dal conseguimento della produzione dell’inedito Universale, schiera per la gara cover di Amici 22 la sua versione personale di Can’t take my eyes off you, riuscendo a conquistarsi il consenso del giudice esterno Nek. Quest’ultimo, infatti, colloca Aaron Cenere al vertice della classifica di fine gara cover (con il voto 8), che lui é chiamato a stilare ad Amici 22, su giudizio tecnico e gusto musicale personali. Questo, nonostante un inconveniente, che -stando alle anticipazioni TV di Superguida tv- pare minacciare la buona resa della cover dell’allievo di Rudy Zerbi. Si parla di un attacco partito fuori tempo in apertura della performance di Aaron, che però non inficerebbe sul risultato finale della gara spettante al 19enne, il nuovo vincitore della gara cover.

Amici 2022, ed.22/ Anticipazioni e diretta streaming 23 ottobre: Alex, Eleonora Abbagnato e Nek ospiti

NDG ultimo nella classifica canto di Amici 22

L’ultimo della classe canto? NDG, con il voto 6,5. Il giudice Nek, ad Amici 22, così sentenzia: “Sembra aver cantato solo per sé, senza coinvolgere il pubblico“. Poco dopo, tuttavia, NDG si vede confermare la maglia di cantante titolare del banco di canto ad Amici 2022, dalla sua insegnante e mentore, Lorella Cuccarini, dopo che viene chiamato a cantare Fuori, il suo inedito. Il giovane si palesa visibilmente annichilito per i giudizi critici ricevuti, ma la tristezza é destinata a spegnersi, dal momento che Nek gli rivolge un sentito abbraccio rincuorante.

Amici 22, Aaron Cenere in crisi?/ "Universale é il rapporto carnale con la paura"Amici 22, Aaron scelto da Zef: "Produco Universale"/ "Una scrittura intensa"

