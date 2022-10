Amici 2022, Aaron Cenere primo nella classifica di Loredana Bertè/ Ultimi, eliminati?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere raggiunge il primo podio nella classifica di Loredana Bertè

C’é attesa generale per la quinta puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, la cui messa in onda é prevista per la data odierna del 16 ottobre 2022, e che vede primeggiare Aaron Cenere. Stando alle relative anticipazioni TV fornite da Superguidatv, il cantautore dalla lunga chioma bionda e lo sguardo felino risulta primo della classe al termine gara domenicale di canto cover, nella classifica stilata dalla giudice Loredana Bertè. La cantautrice e sorella di Mia Martina premia il cantautore allievo di Rudy Zerbi e la sua cover sulle note di Another love, con il voto sintetico di 9. Un nuovo ed importante traguardo per Aaron Cenere, reduce dal conseguimento della produzione del primo inedito dal titolo Universale. Nella classifica delle cover, alle spalle di Aaron, si posiziona NDG, con il voto sintetico di 8+, per la cover di I see Fire di Ed Sheeran. Non gli funzionavano gli auricolari ed è ripartito da capo. Terzo podio per Federica, che ottiene come voto sintetico un 8-. La giovane per la gara cover esegue La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani.

Amici 2022, Rudy Zerbi sfida Niveo/"Cerchi disperato il consenso GenZ" "Non sei vero"

Fuori podio Amici 2022, Cricca, Piccolo G e Wax…

Quarto classificato alla rinnovata cover di Amici 2022 é Cricca, con il voto sintetico 7, per la cover di America. Ultimi nella classifica cover di Amici 22, si posizionano Piccolo G e Wax, che quindi finiscono a rischio eliminazione ad Amici 2022. Entrambi sono Stati valutati da Loredana Bertè, con un 6, ma nonostante la sufficienza piena i due si vedono ora finire dritti al cospetto della cattedra dei professori, per sapere delle sorti che li attendono. Piccolo G viene tacciato di autogestione controproducente dal mentore che lo ha promosso ad Amici 2022: il cantautore avrebbe la tendenza a scegliersi le cover da eseguire al talent di Maria De Filippi, cosa che non gli garantirebbe una crescita artistica, al netto dei suggerimenti del talentscout. Da qui, quindi, l’ultimatum di Zerbi, che chiede all’allievo di fidarsi delle sue assegnazioni, in alternativa gli sarà sospesa la maglia. Wax, reduce dal conseguimento della produzione dell’inedito Turista per sempre, si dichiara fortemente deluso per l’ultimo posto, quasi come a voler contestare il giudizio di Loredana Bertè.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Arisa sfida Tommy con Liner/ "Non sei un canzonista serie A"Amici 2022, Wax dà del "falso e bastard*" a Rudy Zerbi/ É polemica su Arisa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA