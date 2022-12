Amici 2022, al via la sfida super cover/ Angelina Mango in pole, la classifica canto

Amici 2022 di Maria De Filippi, Angelina Mango giunge prima in classifica canto con Wax e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la puntata domenicale datata 18 dicembre 2022, che vede tra le novità Angelina Mango primeggiare ancora nella rinnovata classifica di canto. Come preannunciato dalle anticipazioni TV di Superguidatv e Amici news, il nuovo appuntamento vede ospiti in studio, ad Amici 2022, il trio di giudici Stash Fiordispino dei The Kolors, Enrico Nigiotti e Annalisa. I tre ex Amici sono chiamati a giudicare la nuova gara di canto, che vede i concorrenti cantanti di Amici 2022 sfidarsi a colpi di cover riarrangiate da loro stessi. Insomma si tratta di una super gara cover , la cui classifica stilata dai giudici vede in prima posizione appaiati in un ex aequo Angelina Mango e Wax, e ultimo Niveo. Così come stabilito dai giudici, i concorrenti sono classificati nel seguente ordine di arrivo:

1- In pole position, Angelina Mango canta Azzurro.

2- Sempre in prima posizione, c’é Wax, che canta poi come seconda esibizione per lo spareggio con Angelina, Tous les mêmes. Inoltre, il cantante chiede di poter prendere parte a delle lezioni di danza classica extra, con la maestra Alessandra Celentano, a partire dalle 7.30 del mattino. La Celentano gli replica sarcasticamente che non gli conviene. Alla fine, Wax giunge secondo al termine del ballottaggio, quando tra lui e la figlia d’arte sono chiamati i professori di Amici 2022 a scegliere il primo classificato e Rudy Zerbi, seppur dichiarando di apprezzare le cover di entrambi i concorrenti, ha l’ultima voce in capitolo scegliendo la figlia di Laura Valente, ex Matia Bazar, e il compianto Pino Mango.

3- Cricca, giunge sul terzo podio, cantando Everybody dei Backstreet Boys con accordi della chitarra e la loop station. Stash apprezza la cover di coraggio, ritenendo l’operazione del cantautore difficile.

4- Quarto classificato, NDG, che canta Sei bellissima di Loredana Bertè e la dedica alla sorella.

5- Quinto classificato é Piccolo G, che canta Ancora tu di Battisti. La puntata si fa importante per lui, dal momento che riceve la base musicale realizzata dal producer Zef per il suo inedito Acquario, e la prova esibendosi in una rinnovata versione del suo brano.

6- Sesto, Tommy Dali, che canta una canzone in lingua inglese con delle barre scritte a sua prima firma in italiano, si tratta di una cover sulle note di Moth to a flame di The Weeknd.

7- Settimo Aaron Cenere, che canta una canzone di Vasco Rossi.

8- Federica Andreani, che canta Zombie. Una cover nel complesso buona e in cui la cantante avrebbe però potuto osare di più.

8- Ottavo Niveo, che canta Coraline dei Maneskin con un arrangiamento da orchestra. Giunge ultimo, anche se la sua insegnante, Lorella Cuccarini, non é d’accordo con la posizione in classifica voluta dai giudici.

Il premio concerto ad Angelina Mango di Amici 2022

Alla prima classificata, Angelina Mango, viene conferito, ad Amici 2022, un premio speciale. In palio vi é una esibizione – sia di canto prevista per un cantante che di ballo pensata per un ballerino – al concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica, da tenersi il 28 e 29 dicembre a Roma. Angelina, quindi, continua a volare anche fuori da Amici, dopo essersi aggiudicata un posto al Capodanno 2023 in musica di Canale 5.

Nel frattempo, per la quota ex Amici, LDA riceve i complimenti di Amadeus al suo debutto a Sanremo 2023…

