Amici 2022, al via l’audizione con David Parsons/ Scontro tra Megan e Samuele!

Amici 2022 di Maria De Filippi, Megan Ria e Samuele Segreto sono la scelta di David Parsons

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV con Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 10 novembre 2022 su Canale 5 che vede Elena D’Amario introdurre un’audizione speciale per gli allievi ballerini del talent. Si tratta di una selezione con a capo il coreografo e direttore di spettacoli di risonanza internazionale, David Parsons, il quale ha avuto modo di collaborare negli anni con la ballerina professionista di Amici, Elena D’Amario. Così come spiegato dalla ballerina professionista, l’audizione aperta alla classe di ballo si compone di diverse fasi, vari step, ciascuno dei quali vede scremarsi la classe di concorrenza fino all’esibizione in studio dei due competitor che hanno poi accesso alla fase finale. E il maestro nonché esperto di danza, alla fine, fa la sua scelta.

Ma prima, nell’introdurre l’audizione Elena D’Amario presenta David Parsons dichiarando che l’esperto abbia esordito da giovanissimo, all’età di 17 anni in una serie di audizioni svolte a New York, in diversi campi. Ma qual é la scelta finale di David Parsons? Ad Amici 2022, ad accedere alla finale competition dell’audizione a cura di David Parsons sono Samuele Segreto e Megan Ria.

Megan Ria ha la rivincita su Alessandra Celentano, ad Amici 2022

E con l’esibizione in studio dei due finalisti, quindi, David Parsons fa la sua scelta, che ricade sulla ballerina e allieva di Raimondo Todaro, Megan Ria: “Ho conosciuto migliaia di ballerini e quello che non realizzi é che un esperto di danza vi guardi quando non ballate, anche ai lati della sala… e tu, Megan, eri sempre super focus e guardavi gli altri… per riuscire nella vita devi provare sempre e tu hai una costanza”. La scelta, quindi, é inaspettatamente per molti, Megan Ria. Cosa ne penserà Raimondo Todaro di questa rivincita messa a segna contro Alessandra Celentano?

Nel frattempo, inoltre, per la quota canto il cantautore Cricca diventa un fiume in piena dal momento che ha modo di sentire a telefono la madre, occasione in cui lui non nasconde quanto gli manchino i familiari. Che il giovane possa lasciare anzitempo, Amici 2022, proprio per via della nostalgia di casa?











