Amici 2022, Albe canta per la Terra e batte LDA/ Cosa accadrà al 6° serale?

Amici 2022, Albe canta per la Terra: la cover di Cosa resterà degli anni ’80 incanta

Alla vigilia del sesto serale di Amici 2022, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Albe (Alberto La Malfa) diventa virale con il video della sua cover sulle note di Cosa resterà degli anni ’80 di Raf, eseguita sul palco del quinto serale del talent. Nel dettaglio, nella sua cover personalizzata del pezzo cult di Raf, il pupillo di Anna Pettinelli aggiunge delle barre personali al testo della canzone originale di Raf, parlando del global change, in un invito generale al buon senso e alla mobilitazione dell’essere umano per la tutela dell’ambiente e della casa comune, il pianeta Terra.

“Cosa resterà, di questo Pianeta? Chi lo salverà… non posso farlo da solo, non posso tappare il buco dell’ozono…”, è il refrain della cover eseguita da Albe e che il pupillo della voce Rds Pettinelli ha presentato ad Amici 2022 in apertura del quinto serale, schierato contro il pupillo di Rudy Zerbi, LDA, con la cover personalizzata di Niente paura di Luciano Ligabue. Entrambe le cover, quelle di Albe e LDA, sono apprezzate dai rispettivi fandom dei giovani competitor così come dai giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 2022, anche se a vincere lo scontro della serata è alla fine Albe.

Il cantante di Millevoci batte LDA al serale di Amici 2022

Alla prima sfida del quinto serale di Amici 2022, infatti, ad avere la meglio tra gli amici rivali Albe e LDA è il primo, con il tributo al pianeta Terra. A dirsi particolarmente sorpresi per le barre green del cantante di Millevoci sono in particolare i giudici Stash Fiordispino dei The Kolors e Emanuele Filiberto di Savoia.

Nel frattempo, però, LDA (Luca D’Alessio) ha la meglio su Albe nella classifica stream complessivi su Spotify Italia: è il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, ad aggiudicarsi il più alto numero di ascolti complessivi, tra i cantanti in corsa per il montepremi di Amici 2022.

