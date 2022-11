Amici 2022, Angelina Mango elimina Ascanio/ Sentiment web si divide: é polemica!

Amici 2022 di Maria De Filippi, Ascanio é battuto da Angelina Mango alla sfida di canto: partono le contestazioni

La competizione di Amici 2022 di Maria De Filippi si fa sempre più accesa, con l’ingresso nella scuola di Angelina Mango, in sostituzione di Ascanio. Quest’ultimo, cantautore allievo di Rudy Zerbi, perde la maglia e il banco di concorrente nel circuito canto ad Amici, nella sfida voluta da Arisa con la sfidante esterna e figlia d’arte, Angelina Mango. Nel corso della sfida, datata 20 novembre 2022 su Canale 5 e giudicata dall’ospite in studio Carlo di Francesco, l’insegnante di canto e cantante, Arisa, si direbbe per certi versi dispiaciuta di vedersi costretta a indire il confronto tra la sua giovane scommessa e l’allievo di Zerbi, reduce dal rilascio dell’inedito Margot. Ma prevale nella cantante di Sincerità un debole per la Mango, al grido di “buon sangue non mente”, tanto che Arisa sfida Ascanio palesandosi certa di eliminarlo per l’accesso al talent di Angelina Mango. Il che contribuisce a scatenare la polemica web che ora coinvolge il talent show. Unitamente alle contestazioni degli internauti, che sulla pagina Instagram di Amici 2022 in particolare tacciano il talent di raccomandazione a beneficio della allieva cantautrice new-entry in quanto figlia di due artisti noti, spopola l’interrogativo generale di di chi si chiede chi sia nel dettaglio la figlia d’arte.

Chi é Angelina Mango, la figlia di Mango? Batte Ascanio ad Amici 22/ La reazione choc

Angelina Mango é figlia d’arte del papà Pino Mango, cantautore e poeta che veniva a mancare a 60 anni nel 2014, e la mamma Laura Valente, cantautrice ed ex lead-vocalist dei Matia Bazar. La giovane, classe 2001, ha un fratello maggiore Filippo, classe 1985, che svolge la professione artistica di batterista. Il fandom di Mango rende testimonianza del fatto che entrambi i figli del cantautore scomparso, Angelina e Filippo, abbiano collaborato con il padre d’arte sia dal live che in studio di registrazione. Angelina Mango, da debuttante ad Amici 2022, si presenta come nuova concorrente con un profilo simile a quello che presentava LDA -figlio terzogenito della popstar Gigi D’Alessio- agli esordi TV registrati ad Amici 21 a settembre 2021. Ma indubbiamente sarà dura per lei imporsi come “erede di LDA”, dal momento che ad oggi resta imbattuto, al talent, il record del figlio di Gigi D’Alessio. Quello per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo possibile nella storia di Amici, con un singolo: Quello che fa male. Si è esibita sul palco del 1^ maggio e, tra le altre curiosità, si segnala che il singolo Walkman, rilasciato dalla giovane ad aprile 2022, è prodotto da Tiziano Ferro!

Angelina, chi è la figlia di Mango concorrente ad Amici 2022/ Erede di LDA?

Le reazioni al debutto di Angelina Mango ad Amici 2022 e l’uscita di Ascanio

Alla luce della bio unitamente alla cronistoria della sfida contro Ascanio, Angelina Mango é ora un thread di accesa discussione sui profili social di Amici 2022. “Arisa ti adoro, ma oggi sei stata abbastanza inopportuna, tutti questi commenti tieniteli per te non esporli davanti a un giudice che deve scegliere chi far restare nella scuola”, si legge nella prima contestazione, e poi ancora “Ormai Amici è tutto un giro di raccomandazioni. Il senso di mandare Ascanio in sfida quando Niveo sono settimane che è ultimo in classifica? Assurdo”. Un altro commento aggregante é, invece, un invito a salvare Ascanio nella scuola: “La sfidante bravissima, però che vergogna fare uscire così presto Ascanio, non ve lo meritate proprio, io comunque aspetto l’uscita di Margot il prima possibile”.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Arisa fa dietrofront con Piccolo G in sfida/ Eliminato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA