Amici 2022, Angelina Mango promossa da Vasco Rossi/ Il gesto del rocker e le reazioni

Amici 2022 di Maria De Filippi, Angelina Mango riceve la benedizione di Vasco Rossi

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 16 dicembre 2022 che vede Angelina Mango ricevere l’importante promozione di Vasco Rossi. Ebbene sì, nella scorsa puntata domenicale del talent, datata 11 dicembre 2022, la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango si é esibita sulle note di una cover di Alba chiara, uno dei più grandi masterpiece che la storia della musica italiana ricordi. E il rocker in carne ed ossa che canta il pezzo cult, Vasco Rossi, ha poi dato il pieno consenso all’esibizione registrata da Angelina Mango, con un curioso gesto social che non é passato inosservato online. Tanto che la produzione di Amici 21, al rinnovato appuntamento TV del talent, riferisce l’accaduto all’allieva cantautrice dai capelli shatushati e gli occhi da cerbiatta.

Angelina Mango é al settimo cielo per la menzione di Vasco Rossi

La reazione di Angelina Mango, unitamente alle altre reazioni dei compagni di studio della giovane, al talent, é a dir poco entusiasta. “Avevo cambiato il testo e gli accordi” -dichiara visibilmente sorpresa Angelina, in una prima reazione a caldo della promozione beneficiata da Vasco Rossi, rispetto alla cover personalizzata. E a fare gli elogi alla giovane per l’operato é anche la conduttrice Maria De Filippi, la quale palesa che sia una gran bella soddisfazione per la figlia d’arte la menzione del rocker.

Una notizia bomba: @vascorossi ha condiviso sulle sue storie di Instagram l’esibizione di Angelina e per la cantante la felicità è incontenibile! 🤩 #Amici22 pic.twitter.com/52KPHzqrkZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 16, 2022

Nel dettaglio, Vasco Rossi ha condiviso tra le sue Instagram stories il video dell’esibizione di Angelina Mango registrata sulle note di Alba Chiara.

Nel frattempo, tuttavia, Angelina Mango così come LDA sono nel mirino degli hater che li tacciano di favoritismi e raccomandazione nell’industria musicale. Intanto, il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, replica alle accuse live, dal palco del Christmas Village 2022.

