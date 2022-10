Amici 2022/ Anticipazioni registrazione 16 ottobre: Asia sostituita con Claudia? La scelta di Raimondo

Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 16 ottobre: nuova gara tra cantanti e ballerini

Oggi 12 ottobre 2022 gli allievi di Amici 22 tornano in studio per registrare la puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 16 ottobre su Canale 5. Maria De Filippi come di consueto conduce l’appuntamento che ritrova la classe al completo pronta ad affrontare nuove sfide ma anche gare di canto e ballo. A giudicarli, oltre ai professori di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – e di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – ci saranno anche questa settimana dei giudici speciali ad Amici 2022.

Stefano De Martino e Belen, perché in TV sono divisi dopo il ritorno?/ La scelta

Cantanti e ballerini anche in questa nuova registrazione dovranno affrontare il giudizio di un commissario esterno esperto in materia. Dopo Giorgia e Little Phil chi osserverà e voterà i ragazzi di Amici 22? Ricordiamo che gli ultimi in classifica finiranno a rischio eliminazione: dovranno cioè presentarsi di fronte al professore di appartenenza che deciderà se tenerlo o mandarlo via dalla scuola.

Stefano De Martino sul ritorno con Belen "Abbiamo altro da dire"/ Il segreto

Amici 2022, Asia sarà sostituita da Todaro con Claudia?

Oltre alle nuove classifiche gli allievi di Amici 2022 dovranno affrontare anche compiti speciali assegnati da professori non propri. Prove, queste, che spesso scatenano accesi scontri in studio tra i professori. Ci sarà inoltre un’altra gara di inediti giudicata da un esperto esterno alla scuola: a chi toccherà questa volta produrre il proprio brano? Occhi puntati poi sulla fatidica decisione di Raimondo Todaro sulla sua ballerina Asia. Sabato scorso il prof ha deciso di far entrare una nuova ballerina nella scuola, Claudia, per poter valutare se sostituirla poi ad Asia. Quale decisione prenderà oggi? Asia riuscirà a mantenere il banco?

Amici 2022, Claudia Bentrovato new-entry in sfida/ La reazione della sfidata Asia

Amici 22, anticipazioni: chi sarà eliminato?

Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è composta da: Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo). Qualcuno potrebbe però abbandonare la scuola alla fine di questa registrazione. Chi sarà? E chi finirà in sfida ad Amici 2022? Non resta che attendere le nuove anticipazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA