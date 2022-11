Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 13 novembre: provvedimento disciplinare di Rudy Zerbi?

Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 13 novembre: nuove sfide di canto e ballo

Oggi 10 novembre 2022 gli allievi di Amici 22 tornano nello studio di Canale 5 per registrare una nuova puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 13 novembre. Maria De Filippi torna alla conduzione del celebre talent, affiancata, come sempre, dai professori della scuola: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo. Per gli allievi è dunque tempo di rimettersi alla prova non solo in compiti voluti dai prof ma anche di fronte a giudici esterni.

I ragazzi di Amici 2022 dovranno infatti confrontarsi con professionisti appartenenti al mondo della musica e del ballo, pronti a giudicarli e stilare le classifiche di questa settimana. Come sempre gli ultimi nelle classifiche di ballo e di canto saranno a rischio eliminazione e dovranno comparire di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà se tenerlo nella scuola oppure eliminarlo.

Amici 2022, compiti speciali e un provvedimento disciplinare?

Gli allievi di Amici 22 saranno dunque messi di fronte ad una nuova classifica stilata da giudici esterni, ovvero professionisti del mondo del canto e del ballo. Sarà però anche il momento delle verifiche volute dai professori. In settimana sono stati infatti assegnati dei compiti speciali, come quello voluto dalla maestra Celentano per Claudia. La ballerina è stata accusata di essere ‘moscia’ e sempre uguale nei movimenti; riuscirà a dimostrare il contrario?

I ragazzi di Amici 2022 dovranno inoltre affrontare sfide di improvvisazione, destinate ai ballerini della classe, e sfide con elementi esterni alla scuola che potrebbero portare all’uscita di uno degli allievi. Potrebbe inoltre arrivare un provvedimento disciplinare di Rudy Zerbi contro NDG e Tommy Dali, entrambi bacchettati durante il daytime andato in onda ieri.

Amici 22, anticipazioni: chi sarà eliminato?

La classe di Amici 2022 è ad oggi composta da: Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Ascanio (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo) e Claudia Bentrovato (Ballo). Oggi però qualcuno potrebbe lasciare la scuola nella nuova registrazione: di chi si tratterà?

