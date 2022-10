Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 23 ottobre: Asia eliminata dal pubblico?

Amici 2022, anticipazioni registrazione 19 ottobre: nuova gara tra cantanti e ballerini

Oggi 19 ottobre 2022 gli allievi di Amici 22 tornano in studio per registrare la puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 23 ottobre su Canale 5. Maria De Filippi conduce l’appuntamento che ritrova la classe pronta ad affrontare nuove sfide. A giudicarli, oltre ai professori di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – e di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – ci saranno anche questa settimana dei giudici speciali ad Amici 2022.

I ragazzi di Amici 22 dovranno infatti confrontarsi con nuovi professionisti pronti a giudicare i ragazzi e stilare le classifiche di questa settimana che, come sempre, oltre a premiare un allievo per il ballo e uno per il canto, manderà a rischio eliminazione gli ultimi in classifica.

Amici 2022, Asia eliminata dal pubblico? Compito speciale per Rita

Tante le cose da affrontare nel corso della nuova registrazione di Amici 22. Ballerini grandi protagonisti, perché anche questa settimana non mancano i compiti assegnati dai professori. Uno di questo è arrivato a Rita proprio dalla sua maestra, Alessandra Celentano; la ragazza dovrà ancora una volta mettere alla prova la sua espressività, tanto criticata in queste prime settimane e, per farlo, dovrà esibirsi in una coreografia molto sensuale. Riuscirà a conquistare i prof di ballo?

Altro scoglio da superare è per Asia Bigolin. La ballerina allieva di Amici 22 è la titolare del banco del pubblico e proprio questo, attraverso il televoto, ha il potere di confermarla allieva oppure mandarla via. Oggi scopriremo qual è il suo destino. Infine Andre dovrà sostenere la sua sfida: riuscirà a rimanere nella scuola?

Amici 22, anticipazioni: chi sarà eliminato?

Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è composta da: Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo) e, ultima arrivata, Claudia Bentrovato (Ballo).

