Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 30 ottobre: Asia a rischio, ancora guai per gli allievi

Amici 2022, anticipazioni 30 ottobre: nuova gara tra cantanti e ballerini

Oggi 27 ottobre 2022 gli allievi di Amici 22 tornano in studio per registrare la puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 30 ottobre su Canale 5. Alla conduzione, come sempre, c’è Maria De Filippi, affiancata dai professori di canto e di ballo del talent: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo. Non saranno soltanto loro a giudicare i ragazzi ma anche giudici esterni e ospiti speciali.

I ragazzi di Amici 2022 dovranno infatti confrontarsi con professionisti e grandi volti della musica e del ballo pronti a giudicarli e stilare le classifiche di questa settimana. Ovviamente gli ultimi in classifica saranno a rischio eliminazione e dovranno comparire di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà se tenerlo oppure eliminarlo.

Amici 2022, compito speciale per Samuel e Gianmarco

Gli allievi di Amici 22 dovranno mettersi alla prova di fronte a giudici esterni ma alcuni di loro dovranno affrontare compiti speciali assegnati dai professori. È il caso di Samuel che ha ricevuto un compito di classico dalla Celentano, e di Gianmarco che lo ha invece ricevuto da Raimondo Todaro. I ragazzi arrivati ultimi in classifica la scorsa settimana dovranno invece affrontare sfide con elementi esterni.

Di certo non mancheranno momenti leggeri, probabilmente che nuovi filmati provenienti dalla casetta. Tuttavia i ragazzi di Amici 2022 potrebbero subire una bella strigliata dei professori a causa dell’ennesimo provvedimento disciplinare ricevuto in settimana, questa volta a causa delle pulizie mancate.

Amici 22, anticipazioni: chi sarà eliminato?

Ad oggi la classe di Amici 22 è composta da: Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo) e, ultima arrivata, Claudia Bentrovato (Ballo). Oggi potrebbero però esserci delle eliminazioni, a partire dall’esito del nuovo televoto di Asia.

