Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 4 dicembre: espulsioni e nuove sfide?

Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 4 dicembre: nuove classifiche di canto e ballo

Oggi 1 dicembre 2022 gli allievi di Amici 22 tornano nello studio di Canale 5 per una nuova registrazione del pomeridiano, che andrà in onda domenica 4 dicembre a partire dalle 14. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi, affiancata dal cast dai professori composto da: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

I ragazzi di Amici 2022 tornano anche questa volta a mettersi alla prova con le classifiche stilate da giudici esterni. Ognuno di loro sarà però a rischio perché chi arriverà ultimo nel ballo o nel canto dovrà comparire di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà se tenerlo nella scuola, fargli fare una sfida immediata, oppure eliminarlo direttamente.

I ragazzi di Amici 22 vengono da una settimana molto complicata a causa del provvedimento disciplinare causato dalle gravi condizioni in cui hanno lasciato la casetta nelle ultime settimane. Si tratta dell’ennesimo provvedimento per questo motivo, fatto per il quale i professori hanno deciso di punire molto severamente i colpevoli di questo disagio.

In settimana si è parlato di espulsioni dirette, non sono mancate liti tra i ragazzi e dissapori nei confronti dei professori. Ciò che sembra certo è che tutto questo avrà delle conseguenze anche nella puntata che verrà registrata oggi. Sono infatti prevedibili delle ulteriori sanzioni nelle classifiche che verranno stilate oggi dagli ospiti o, ancora, nuove sfide immediate alle quali dovranno sottoporsi i ragazzi ‘colpevoli’.

Amici 22, anticipazioni: prove di improvvisazione e sfide

Non mancheranno dunque sfide ma anche prove di improvvisazione e ospiti musicali, che scopriremo con l’arrivo delle anticipazioni. La classe di Amici 2022 è ad oggi composta da: Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo), Angelina Mango (canto), Isobel (ballo).

