Amici 2022, aperto televoto sul banco del pubblico/ Asia eliminata, resta in gara?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 17 ottobre 2022, che vede Asia Bigolin rimanere nella scuola nonostante la sconfitta subita alla sfida contro Claudia Bentrovato, per il banco del pubblico. Nonostante il mentore che l’aveva promossa nella scuola, Raimondo Todaro, l’abbia tradita sostituendola con Claudia Bentrovato al termine della sfida tra le due, Asia Bigolin si avvale ora dell’ultima chance che ha di restare al talent. Vale a dire l’occasione prevista come da regolamento, per cui é aperto il televoto su ogni concorrente eliminato al termine di una sfida, per cui é il pubblico a stabilire se l’eliminato meriti di restare o no ad Amici 2022. A questo punto é indetto un televoto del pubblico sull’ex allieva di Raimondo Todaro, che ora si prepara alle lezioni con i possibili nuovi insegnanti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi. I ballerini professionisti del corpo di ballo di Amici 2022 sarebbero i nuovi insegnanti di ballo della ballerina, qualora la giovane riuscisse a superare positivamente il televoto targato Amici 22 di Maria De Filippi. Che Asia Bigolin meriti il banco del pubblico?

Elena D’Amario elogia Asia Bigolin ad Amici 22

Per Elena D’Amario, professionista di Amici 2022, Asia Bigolin ha la stoffa da ballerina, che farebbe la differenza nella scuola, ovvero le capacità innate che non si acquisiscono dagli studi: “Tutto ciò che é difficile da acquisire tu ce l’hai innato. Emotività e comunicazione a parità di tecniche fanno la differenza e ce lo hai evidente e naturale. Da domani inizia un nuovo percorso, se sei qua é perché te lo meriti”, dichiara l’ex allieva di Amici 9 parlando in un primo incontro, ad Asia. La ballerina dalla chioma riccia si dice entusiasta della seconda chance ricevuta ad Amici 2022: “Sono lacrime di gioia”. Questo, dopo essersi detta felice anche per l’ingresso ad Amici 22 della rivale, Claudia Bentrovato, che lei conosceva da tempo.

Per Asia è arrivato il momento di incontrare i professionisti di ballo che seguiranno il suo percorso #Amici22 pic.twitter.com/LWV6EbUBjM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 17, 2022

