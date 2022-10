Amici 2022: Asia, Rita e Andre eliminati? / Il verdetto sfide e banco del pubblico

Amici 2022, Asia, Rita e Andre affrontano le loro “sfide”: cosa accade nella puntata domenicale

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, con la puntata datata 23 ottobre 2022, che vede Asia, Rita e Andre sottoporsi alle “sfide” che li vedono a rischio eliminazione. La prima, allieva ballerina, é sottoposta al giudizio del televoto del pubblico da casa, chiamato a scegliere se lei si meriti o meno di restare titolare del banco del pubblico. Ovvero la chance che Amici 2022 riserva come da regolamento, di restare nella scuola più amata dagli italiani, ad ogni eliminato dal talent: nella puntata precedente Asia Bigolin veniva battuta dalla sfidante esterna, Claudia Bentrovato, su giudizio dell’insegnante di ballo che l’aveva promossa a settembre al talent, Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha ritenuto che il percorso di Asia ad Amici 2022 fosse giunto al capolinea, dal momento che la ballerina non ha a suo avviso il giusto background di tecnica necessaria per essere al talent e al passo dei tempi utili previsti. Con il banco del pubblico, però, Asia resta al talent, dal momento che i telespettatori la favoriscono con un sentito “sí” alla conferma della maglia di allieva: la giovane prosegue la sua corsa ad Amici, seguita dai due nuovi insegnanti, i ballerini professionisti nel corpo di ballo di Amici 22, Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi.

Poi, é la volta di Andre, allievo cantante protetto da Arisa. Il giovane é chiamato alla sua sfida, a cantare la cover di un brano in inglese e il brano che Diodato ha presentato a Sanremo, Fai rumore. Il verdetto? André vince la sfida.

Rita Danza é un caso ad Amici 2022

Infine, ma non per importanza, anche Rita Danza affronta la sfida, nel ballo. Dopo aver rivelato la sua condizione alle prese dei disturbi discalculia, dislessia e disgrafia, per cui tra le altre problematiche non riesce a tenere il conteggio dei passi di danza unitamente alla capacità di lasciarsi andare a tempo della musica, risultando ai più critici monoespressiva ad ogni performance, é chiamata alla sua sfida voluta da Emanuel Lo. Quest’ultimo, ancor prima della rivelazione della ballerina, ha messo a rischio Rita indicendo la sfida, il che provoca l’attrito in studio tra il professore di danza modern e la mentore di Rita Danza, Alessandra Celentano. A detta della maestra di danza classica, Rita Danza non merita di essere in sfida, non solo per la condizione da cui é affetta, ma anche perché prima della giovane vi sarebbero altri allievi ballerini a meritare la messa in discussione per carenza di tecnica e linee fisiche. O almeno questo é stando quanto ripreso dalle annesse anticipazioni TV di Superguida TV.

