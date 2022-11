Amici 2022: Arisa sfida Cricca, eliminato?/ “Non ho capito chi sei davvero..”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Arisa assegna un nuovo compito a Cricca

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 22 novembre 2022 su Canale 5, che vede Arisa mettere in discussione Cricca, cantautore allievo di Lorella Cuccarini. La cantante di Sincerità palesa di non riuscire ancora a comprendere la verità artistica di Cricca, il quale é reduce dal rilascio dell’inedito Supereroi, tanto da assegnargli una nuova prova. Arisa, quindi, lancia un videomessaggio all’allievo di Lorella Cuccarini, che spiega di fatto cosa la spinge alla messa in discussione. “Caro Cricca é da tempo che non ti vedo centrato – dichiara la cantante di Sincerità, intenta a vederci più chiaro sulla natura artistica di Cricca-, sbattuto tra una cover e l’altra… se dovessi riassumere il tuo mondo in una canzone famosa quale sceglieresti?”. Insomma, il compito di Arisa é chiaro. La cantante lascia a Cricca la scelta della canzone da performare in una cover che possa rappresentare e presentare al meglio il suo mondo musicale ad Amici 2022, e, al contempo, convincerla. Anche perché la cantante, poi, ammette al cantautore: “Non ho capito chi sei davvero“. Che Cricca possa rifiutare il compito di Arisa, ad Amici 2022?

Nel frattempo, si fa sempre più accesa la competizione al talent, tra i cantautori, tanto che in queste ore si registra un duro scontro che vede contrapporsi Niveo e alcuni compagni di classe canto detrattori, tra cui Aaron Cenere. Per la quota ballo e la quota canto, poi, le new entry ad Amici 2022, Isobel e Angelina Mango, si pronunciano sulla scelta delle rispettive insegnanti nella scuola, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Questo mentre nella playlist Generazione zeta, primeggiano tra gli altri talenti di Amici, gli ex Amici 21 LDA e Albe, e…

