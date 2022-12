Amici 2022, Ascanio mira a Sanremo fuori dai talent/ “Ecco di cosa parla Margot”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Andrea Ascanio ha la “rivincita” su Spotify Italia

Mentre avanza la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Andrea Ascanio si aggiudica il traguardo di oltre un milione di stream su Spotify Italia e mira al Festival di Sanremo. Sulla scia della polemica web esplosa sulla sua eliminazione da Amici, che vedrebbe la sfidante esterna che lo ha eliminato, Angelina Mango, favorita al talent perché figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, Ascanio si fa valere sulla piattaforma di streaming online. Raggiunge e supera il primo milione di stream con l’inedito presentato ad Amici, Margot, eguagliando così i concorrenti in corsa ad Amici, Wax e Aaron Cenere, che con i rispettivi inediti Turista per sempre e Universale hanno raggiunto e superato il primo milione di stream su Spotify Italia. Ascanio può, quindi, dirsi una giovane promessa della musica made in Italy nonché uno degli esponenti di spicco della Generazione zeta, come segnala l’omonima playlist dedicata alla Gen Z di artisti su Spotify Italia. E, in un’intervista concessa a Mondotv24 si racconta in toto, svelando che dopo le uscite di scena dal mondo dei talent, dovuta alle eliminazioni da X factor 2022 e Amici 2022, sulla scia del successo in termini di streaming ambisce alla partecipazione a Sanremo.

Ascanio racconta la nascita di Margot, sognando Sanremo…

“Amici lo ho guardato sempre da spettatore fin da bambino, nei miei sogni mi rivedevo su quel palco, ma più che sogni lo ambivo, vivevo tutto quello come un obiettivo -dichiara nell’intervento rivelatorio-, ritrovarmi lì è stato un privilegio assurdo, studiavo con dei vocal coach preparatissimi e ogni giorno ho conosciuto persone importanti. Prendo il piccolo bagaglio che mi ha dato Amici e lo porto con me, io come obiettivo vedo Sanremo nei prossimi anni”.

Ma non é tutto. Perché, poi, il giovane non lesina dichiarazioni sulla fortunata Margot: “Per me è stato abbastanza semplice scrivere questo brano perchè come riferimento avevo la ragazza che frequentavo, lei ha questi modi di fare legati alla spensieratezza, mentre scrivevo Margot mi è venuta in testa lei. Nel brano parlo di un rossetto mai preso dal comodino, un rossetto che ipoteticamente la ragazza avrà dimenticato e che non verrà mai ripreso perchè non tornerà mai più da lui”. E prosegue: ” Di solito quando si vive un momento di una relazione un po’ meno bello degli altri si torna sempre a pensare ai momenti felici, mentre scrivevo il brano pensavo a questo, sicuramente, il singolo forse si basa per il 90% su eventi che ho vissuto. “.

Nel frattempo, tra i primi 22 Big confermati a Sanremo 2023, l’ex Amici 21, LDA, si racconta in una nuova intervista, anche a margine del nuovo debutto che lo attende al Teatro Ariston…











