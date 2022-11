Amici 2022, Ascanio sorprende Generazione Zeta/ Sfida Spotify vs LDA e Albe, NDG..

Amici 2022 di Maria De Filippi infiamma la competizione tra ex Amici e i concorrenti in gara: la Generazione zeta premia…

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi e si infiamma la competizione nel canto, su Spotify Italia, tra ex Amici, come LDA e Albe, e i cantanti concorrenti alla nuova edizione del talent. La concorrenza infuocata tra i talenti sfornati da Amici di Maria De Filippi emerge in particolare nella playlist che ascolti e ascoltatori in streaming su Spotify Italia titolano Generazione zeta, la playlist musicale che accoglie i brani e gli artisti rappresentativi dei gusti musicali dei più giovani o meglio i nati negli anni compresi dal 1997 al 2012. E, complice un intervento promozionale e l’altro per il duetto di Cado (singolo che ora spopola su tutte le piattaforme musicali) reduci dall’intervista esclusiva a Il sussidiario.net LDA e Albe resistono e persistono nella Top10 di Generazione zeta, piazzandosi alla #4. Un risultato importante per il duo, a distanza di oltre 10 giorni dalla data del rilascio dell’11 novembre 2022. Cado spopola, registrando quota 628.677 stream complessivi. E la sfida di ascolti su Spotify Italia vede, poi, il concorrente di Amici 2022, NDG, seguire il duo di Amici 21 con Fuori, che occupa il quinto posto a quota 451.754 ascolti.

La Top3 della Generazione zeta, su Spotify Italia, vede in pole Sangiovanni

Si passa, poi, più su, alla Top 3 della playlist Generazione zeta, che si aggiorna di continuo su Spotify Italia. Sempre stando ai dati giornalieri relativi alla data odierna 29 novembre 2022, alla #3 in classifica si colloca la più alta new-entry, ovvero l’eliminato ad Amici 2022, Ascanio. Quest’ultimo, battuto dalla figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente, Angelina Mango, al talent, é fresco del rilascio di Margot, avvenuto venerdì 25 novembre 2022, e il singolo segna già quota 378.089 ascolti in streaming. Il podio #2 é invece occupato dall’inarrestabile Wax di Amici 2022 in corso, con Turista per sempre. L’inedito registra quota 975.321 stream sulla nota piattaforma musicale. E la #1, invece, torna nelle mani dell’ex Amici 20, Sangiovanni, che con il singolo Fluo rilasciato a ottobre 2022 registra quota 2.572.348 ascolti complessivi.

Insomma, sembra proprio che la Top10 della playlist Generazione zeta sia dedicata principalmente ai talenti di Amici di Maria De Filippi, che ormai regnano sovrani nell’industria musicale made in Italy. Chissà cosa ne pensino i detrattori dei talent show.

