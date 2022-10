Amici 2022, Asia a rischio, in sfida contro Claudia/ Celentano vs Todaro: “La illudi”

Amici 22 di Maria De Filippi vede Asia in sfida contro Claudia Bentrovato: al via il confronto tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Prosegue il rinnovato appuntamento TV di Amici 2022 (Amici 22) di Maria De Filippi , con il daytime pomeridiano del 12 ottobre 2022, che su Canale 5 mostra il nuovo e acceso confronto tra i prof di danza, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Chiamato al centro studio per il compito assegnatogli dall’insegnante avverso, il pupillo della maestra di danza classica Ramon esegue in modo impeccabile la coreografia di danza modern. Tanto da ricevere i complimenti dell’ex Ballando con le stelle, dinanzi alla fierezza della sua mentore Celentano. Compito superato quindi per Ramon Agnelli, ma le atmosfere del confronto tra i prof si infiammano, con Alessandra Celentano che incalza Raimondo Todaro sulla sua attesa scelta prevista tra l’allieva Asia Bigolin e la sfidante Claudia Bentrovato. Dal momento che l’allieva promossa ad Amici 2022 non riesce più ad assicurargli un apprendimento veloce delle lezioni di danza, Raimondo ha aperto la sfida tra la pupilla e la giovane new entry Claudia, notata alla sfida nella scuola che vedeva quest’ultima contrapporsi a Gianmarco, nella puntata domenicale del 9 ottobre. Dove poi lei era risultata perdente.

Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro: Asia si ribella al maestro

“Chi prendi tra le due? Fai una brutta figura tu… -attacca quindi Todaro, la Celentano, da sempre avversa alla promozione di Asia nella scuola di Amici 2022-. Ti posso dire che faresti più bella figura a cambiarla subito. Asia, mi dispiace. Io vedere una ragazza così mi sento male”. Per la prof di Amici 22 Celentano, quindi, Todaro sbaglia a illudere Asia, che non ha un background di studi della danza, senza un approccio da autodidatta con i video tutorial caricati su YouTube: “Questa piange da mattina alla sera, non cambia nulla in una settimana di sfida. Non ci credo che tu non sappia già chi prendi. Cosa ti ci vuole per capire che con Asia non puoi andare avanti, se non tra otto anni. Con Claudia ci può essere un inizio”.

Insomma, per la Celentano la sfida indetta da Todaro ad Amici 22 non ha ragione di esistere data la manifesta superiorità tecnica di Claudia Bentrovato rispetto ad Asia Bigolin. Ma per Raimondo la questione non é la tecnica né le linee fisiche, la gamba: “La sfida é data per capire se Asia reagisce o no, é una questione di testa”. Raimondo Todaro spera di rivedere la Asia Bigolin con stile e determinazione, volitiva quindi, che lo ha convinto a promuoverla ad un anno di studi ad Amici 2022. Nel frattempo, in uno sfogo in confidenza con i compagni di studio, dopo che i ragazzi hanno prestato ascolto al confronto dalla casetta, Asia Bigolin appoggia la Celentano ai danni del mentore: “Mi cambi direttamente. In che modo vuoi aiutarmi, se molto probabilmente mi togli con l’altra?”

Dopo aver visto il confronto in studio tra i maestri Todaro e Celentano Asia reagisce così in casetta #Amici22 pic.twitter.com/nZueufQ1ZD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2022

La scorsa settimana Ramon aveva ricevuto un compito dal maestro Todaro e per lui è arrivato il momento di dare il massimo sul palco di #Amici22! Cosa pensate della sua esibizione? pic.twitter.com/SuM5ajLJ2T — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2022













