Amici 2022, Asia battuta da Claudia/ Eliminata? Arriva il banco del pubblico

Amici 22 di Maria De Filippi, Asia Bigolin perde la sfida contro Claudia Bentrovato: spunta il banco del pubblico

La quinta puntata domenicale di Amici 2022 si preannuncia all’insegna dei colpi di scena, con la eliminazione di Asia Bigolin e l’accesso nella scuola di Claudia Bentrovato. Stando alle annesse anticipazioni TV fornite da Superguidatv, della puntata pomeridiana in onda su Canale 5 il 16 ottobre 2022, Asia Bigolin non riesce a battere la sfidante Claudia Bentrovato, su giudizio espresso dal mentore Raimondo Todaro, che lo scorso settembre 2022 aveva promosso nella scuola la prima, per poi vedersi costretto a metterla in sfida contro la seconda, alla quarta puntata domenicale, motivando la sua scelta. Secondo l’ex ballerino professionista di Ballando con le stelle, Asia ad un certo punto del suo percorso di studi non é riuscita più a garantire un apprendimento veloce della tecnica, nonostante lui avesse riposto fiducia nel suo talento “grezzo” , che approcciava di recente alla danza senza avere alle spalle degli studi, se non attraverso i video tutorial su YouTube.

Giunti al momento della competizione, la scelta di Todaro, di fare confrontare Asia e Claudia in una sfida combattuta, viene fortemente contestata dall’insegnante Alessandra Celentano. Secondo la maestra Asia non avrebbe mai meritato il banco nella scuola e sarebbe stata illusa dal professore, credendo così di poter essere all’altezza di un anno di studi ad Amici 2022. Ad appoggiare la posizione della maestra di danza classica é Emanuel Lo. Ma chi si aggiudica la vittoria della sfida? Nonostante il sostegno del pubblico e una settimana di prove ininterrotte, Asia Bigolin non riesce a battere la mora avversaria, Claudia Bentrovato, fidanzata storica dell’ex Amici 20 Samuele Barbetta. Per Raimondo Todaro, quindi, Asia non merita di restare nella scuola, nonostante la fiducia datale in partenza. Claudia accede nella scuola e ottiene così un banco di studio, entrando a far parte del team facente capo a Raimondo Todaro, ma cosa ne sarà di Asia Bigolin? La ballerina, così come stabilisce il regolamento di Amici 2022 di Maria De Filippi, può avvalersi del “banco del pubblico“.

Aperto il televoto su Asia Bigolin: la ballerina ottiene il banco del pubblico ad Amici 22?

Di cosa si tratta? Si parla di un’ultima chance prevista in seguito ad una sfida ad eliminazione, per lo sfidante che sia decretato come eliminato, in entrambe le due categorie di studio, canto e ballo.

Per Asia, alla quinta puntata di Amici 2022 viene, quindi, attivato un televoto, ovvero sarà il pubblico da casa mediante votazioni a stabilire se la Bigolin potrà avvalersi o no del banco di studio. Una chance di accesso nella scuola più amata dagli italiani aperta quindi a tutti, indistintamente dagli anni di studio alle spalle di canto e ballo. Una chance democratica e meritocratica, spettante a chi sia fortemente sostenuto dai telespettatori. Nel caso in cui Asia Bigolin dovesse essere favorita al televoto per il banco del pubblico, non farebbe più parte del team di Raimondo Todaro, bensì verrebbe seguita dai ballerini professionisti del corpo di ballo di Amici 22, Elena D’Amrio e Francesco Porcelluzzi, che diventerebbero i nuovi insegnanti della giovane dalla chioma riccia.

Il banco del pubblico può essere messo in costante discussione, lasciando sempre ai telespettatori la final decision. Altri sfidanti, candidati per un anno di studi nella scuola, potranno ottenere il banco del pubblico e mandare a casa Asia o il detentore dello stesso in quel dato momento.











