Amici 2022, Asia Bigolin eliminata al televoto/ Sfogo amaro: “Un mondo spietato…”

Amici 2022, Asia Bigolin esce dal talent: cosa succede dopo la sconfitta al televoto per il banco del pubblico

La nuova puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, datata 30 ottobre 2022, segna l’eliminazione di Asia Bigolin, che in questi giorni festivi del ponte di Ognissanti si abbandona non a caso ad uno sfogo. L’occasione che la ballerina ed ormai ex allieva di Amici ha per tornare a parlare di sé é un intervento social condiviso con il popolo del web, dove tra le altre dichiarazioni a margine della sua uscita dal talent tiene a ringraziare chiunque l’abbia sostenuta nella celebre scuola dei talenti di Maria De Filippi.

Dopo essere stata sostituita con Claudia Bentrovato in squadra, dal maestro che l’aveva promossa ad Amici 2022, Raimondo Todaro, Asia Bigolin era diventata detentrice del banco del pubblico, la novità nel regolamento del talent di Canale 5. Si tratta della chance concessa a chiunque venga eliminato dopo una messa in discussione del proprio talento, al talent, un’opportunità che é stata concessa ad Asia con il televoto aperto al banco del pubblico dopo la sostituzione subita dalla ragazza. Il pubblico, chiamato a votare con un sí o un no al prosieguo degli studi ad Amici 2022 intrapresi nella danza da Asia , aveva votato sí alla mia tornata di voti, ma non ha poi confermato la scelta al secondo televoto di fila indetto per la nuova puntata domenicale del talent. Così come rende noto la stessa Asia Bigolin nel suo conseguente sfogo condiviso via social, in reazione alla sconfitta subita all’ultimo televoto di Amici 2022.

Lo sfogo social di Asia Bigolin, dopo Amici 2022

“Una delle esperienze più ardue e belle che mi siano mai capitate nella vita.- esordisce Asia Bigolin nel lungo post condiviso a mezzo social, via Instagram, con il popolo del web-. Per tutto il periodo in cui sono stata dentro la scuola di Amici ho tentato di dare il massimo e mi sono messa in gioco come non ho mai fatto prima d’ora. Ho affrontato mille sfide contro me stessa in primis”. “Mi sono fatta mille pianti e mille risate. Ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questa bellissima esperienza -aggiunge poi l’ex pupilla di Raimondo Todaro, nel post dove rompe il silenzio social post Amici 2022- e ho scoperto lati di me che non conoscevo prima d’ora. Ho imparato moltissime cose e ho portato a casa un bagaglio di conoscenze che prima non avevo”. Quindi, parla del senso di gratitudine che nutre verso chiunque l’abbia supportata nell’esperienza intrapresa ad Amici 2022: “Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno creduto in me e che hanno votato a mio favore, il vostro sostegno è stato davvero importante per me! Ringrazio anche chi mi ha pesantemente insultata in questo periodo perché è anche grazie a voi che ho imparato che purtroppo viviamo in un mondo spietato per certi versi, ma bisogna avere il coraggio e la forza d’animo di non abbattersi mai. Inseguite sempre i vostri sogni, non mollate mai, ne vale davvero la pena”. Ma non é tutto. Perché, a conclusione del suo post di sfogo, Asia Bigolin tiene a fare una precisazione, ovvero che non é veritiero quanto dichiarato dagli insegnanti di ballo Raimondo e Alessandra Celentano in primis, ad Amici, che lei non avesse degli studi di danza di alcun tipo alle spalle, se non un approccio alla disciplina con dei video tutorial su Youtube: ” Ci tengo molto a precisare una cosa.. non è assolutamente vero che io non ho MAI studiato danza, io questo non l’ho mai detto da nessuna parte.-fa quindi sapere-. Che io non abbia mai studiato danza classica, modern e latino è abbastanza palese direi. Sono una ballerina di Hiphop, disciplina che ho studiato per anni fino ad una certa età. Ho dovuto mollare per via di una serie di problematiche personali ma non ho mai smesso di ballare e di imparare. L’ho semplicemente fatto da sola, perché spinta da un’enorme passione.Ho avuto la fortuna che il mio ex insegnante di danza e migliore amico mi lasciasse la sala della sua palestra dove potevo allenarmi quando volevo. Ho continuato a studiare sempre, l’unica differenza è che ho portato avanti la mia passione da sola. (Cose che sono state dette anche nella prima puntata)”. E ancora, infine: “A volte è facile essere fraintesi e in molti avete frainteso questo.. non è colpa di nessuno, ci sta fraintendere le cose! Detto questo, peace and love e sognate tanto SEMPRE. Asia”.

