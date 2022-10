Amici 2022, audizione con Kledi Kadiu/ Mattia tra i bocciati: “Non me l’aspettavo”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Kledi Kadiu apre un’audizione tra gli allievi ballerini

Prosegue l’appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 27 ottobre 2022, che vede i concorrenti ballerini competere in un’audizione straordinaria, indetta da Kledi Kadiu. All’inizio del contest, che vede l’esperto coreografo chiamare gli allievi di danza promossi ad Amici 2022 in sala prove, Kledi Kadiu spiega agli 8 concorrenti i passi in una sfida che screma i ragazzi in una serie di step, fino alla decretazione del vincitore finale.

Al primo step passano i primi cinque favoriti, tra cui Ramon Agnelli, Rita Danza, Maddalena Svevi, a discapito degli eliminati, tra i quali Mattia Zenzola, Ludovica Marchese e Samuele Segreto hanno tra le reazioni più disparate.

“Non mi aspettavo di essere fatto fuori subito”, é il commento critico unanime a cui si lasciano andare Mattia e Samuele, accendendo una polemica di contestazione rispetto al verdetto di Kledi Kadiu. E Ludovica Marchese, ballerina modern, replica ai compagni allievi di danza moderna, dichiarando: “A Kledi piace un modern più impostato, ecco perché sono favorite Maddalena e Rita”.

Rita Danza vince l’audizione di Kledi Kadiu, ad Amici 2022

E non a caso, poi, lo step finale vede contendersi il titolo di vincitore Maddalena Svevi e Rita Pompili in arte Rita Danza. Chi vince tra la mora e la bionda di Amici 2022? Ad aggiudicarsi il trionfo del contest di Kledi Kadiu, per il conseguimento di una master-class con il coreografo, é alla fine la ballerina allieva di danza classica seguita da Alessandra Celentano ad Amici 2022, Rita Danza. Quest’ultima, reduce da una sofferta rivelazione della sua condizione, vissuta tra dislessia, disgrafia e discalculia, può ora esultare per un primo grande risultato: “Una gioia!”. Si tratta, quindi, di una importante conferma non solo per la ballerina allieva ma anche per la sua mentore che ha creduto nel suo talento, la Celentano, che da tempo manda avanti una guerra piccata contro Emanuel Lo. Secondo il maestro, Rita risulterebbe monoespressiva ad ogni performance di ballo, sul palco, una caratteristica su cui la Celentano intende lavorare per un miglioramento della ballerina con un percorso di studio che faccia al caso dei disturbi della giovane.

