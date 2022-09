Amici 2022, ballerini tremano/ Alessandra Celentano a verifica classica: voto 10 a…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano chiama alla verifica tutti i ballerini, indistintamente dalla categoria

Il rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 il 27 settembre 2022, vede la maestra di danza classica Alessandra Celentano chiamare in sala prove tutti i ballerini -classici e modern- ad una verifica improvvisata di danza classica. La maestra di quella che lei considera la “mamma di tutte le danze” non fa sconti a nessuno degli allievi ballerini di Amici 2022 di Maria De Filippi, Amici 22, tanto che non ammette ritardi alla verifica, neanche da parte dei suoi pupilli e danzatori classici. Ancor prima di cominciare con la verifica di danza classica, una volta riuniti tutti i danzatori in sala prove da Alessandra Celentano, la maestra estromette dalla prova Asia Bigolin, allieva pupilla dell’insegnante rivale Raimondo Todaro, che lei considera off the competion, ovvero fuori dai giochi: “io ti ho già vista, non hai studiato non solo classico, per quanto appreso da YouTube, puoi stare seduta tranquillamente senza stressarti…”.

Amici 22: Wax, Andre e Rita ultimi, eliminati?/ I risultati degli esami

I risultati della verifica di Alessandra Celentano ad Amici 2022

Ma quali sono i risultati della temuta verifica di Alessandra Celentano?

“Ragazzi un disastro -esordisce la maestra di Amici 22-, a parte Ramon Agnelli e Rita Pompili (i suoi allievi pupilli), tu Samuel peccato che non hai studiato hai predisposizione, ma studio zero. Se volete avere futuro non solo nel classico, Mattia Zenzola (si riferisce al pupillo latinista di Raimondo Todaro) lo sa, con tutto il contaminato che c’é oggi, anche nell’hip hop contaminato, ci sono salti e giri, e si richiede versatilità in tutti gli stili di danza, dovete spaziare, avere le basi per fare più stili, sennò non lavorate”. Questo il giudizio sintetico, ma i voti della Celentano sono ancor più critici oltre il “non classificato” di Asia Bigolin e considerato lo zero di Gianmarco, fatta eccezione dell’eccellente 10, Ramon Agnelli.

Amici 22, Ramon: lettera di scuse ad Alessandra Celentano che lo ha sospeso/ Lui le regala i boxer maculati

Mattia 1 – Samuel 3- Samuel 1- Ludovica 3 – Maddalena 3- Megan 1- Ramon 10- Rita 7

Dei voti perlopiù insufficienze quelli assegnati dalla maestra di Amici 22, che ora destano tra le reazioni più disparate del web: “Partiamo bene”, “In partica quando é la prof di matematica a consegnare le verifiche…”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22: Asia piange/ Celentano la vuole in sfida: "imbarazzante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA