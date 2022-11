Amici 2022, Belen Rodriguez sorprende Wax/ “Se divorzio da Stefano…”

Ad Amici 2022 si avvera il sogno di Wax: per lui arriva la bellissima Belen Rodriguez…

Il natale si avvicina e Maria De Filippi ha deciso di vestire in anticipo i panni di Babbo Natale e fare un dono speciale a uno dei protagonisti della nuova edizione di Amici. Di chi si tratta? Naturalmente di Wax, il giovane rapper che con il suo carattere “peperino” sta entrando sempre più nel cuore di molti telespettatori. A lui la conduttrice ha deciso di fare una sorpresa veramente speciale… Durante il daytime infatti si era visto come in casetta Aaron, un altro cantante della scuola, aveva fatto presente alla De Filippi, di avere un grande sogno ossia quello di poter incontrare Irama. Per gioco Wax aveva fatto eco alla richiesta di Aron chiedendo invece di poter incontrare la bellissima Belen Rodriguez.

È così che durante la puntata pomeridiana di oggi, Maria De Filippi ha deciso di avverare il sogno del giovane rapper: la conduttrice ha mostrato prima un video di Irama, per Aaron, in cui il noto cantate spiega di non poter essere in studio perché a Miami per lavoro, poi è poi uscita dallo studio per rientrare, a sorpresa, in compagnia di Belen Rodriguez! Appena Wax si è reso conto di cosa stesse accadendo, visibilmente emozionato, ha messo in scena uno dei suoi simpatici siparietti: si alza in fretta e furia, raggiunge la showgirl in centro studio e i due si scambiano un abbraccio…

Amici 2022, Belen Rodriguez: “Mi riconosco in Wax, nella sua testardaggine e…”

È così che nella puntata di Amici 2022 di oggi un sogno si è finalmente realizzato: Wax ha potuto conoscere Belen Rodriguez! I due hanno dato vita a un simpatico siparietto in cui tutti hanno preso parte. Maria De Filippi ha canzonato il giovane rapper: “Guarda che espressione da ebete che hai”. Anche Lorella Cuccarini non ha potuto fare a meno di dire la sua: “Ci voleva Belen per lasciarlo senza parole”, ha detto. La bellissima di Tu Si Que Vales si è complimentata con Wax e ha sostenuto che, guardandolo, si è riconosciuta in lui: “Nella testardaggine, nel fatto che te ne fotti un po’ e che sei un po’ arrogantello”.

Belen Rodriguez ha poi scherzato: “Se divorzio ci penso”. Wax allora ha colto l’occasione al volo per chiederle il numero di telefono… “No! Nessun cellulare!”, è intervenuta però Maria, stroncandolo. “No, non si può altrimenti Stefano si arrabbia. Maria tu hai detto che non è geloso, invece… Eh un pochetto”, dice la Rodriguez. Il siparietto si è infine concluso con Wax che manda un simpatico messaggio a Stefano De Martino: “Se mi stai ascoltando io non c’entro. La redazione ha fatto ciò, io… Era un sogno”.

