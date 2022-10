Amici 2022, Celentano furiosa con Todaro/ “Finto buono, vuoi eliminare Gianmarco!”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli a rischio: il nuovo compito provoca la lite di Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 26 ottobre 2022, su Canale 5, che vede tra le novità Gianmarco Petrelli a rischio eliminazione. Il ballerino modern e allievo di Alessandra Celentano viene convocato dalla maestra per un confronto con l’insegnante di ballo avverso, Raimondo Todaro. E il motivo é la coreografia assegnata dal maestro all’allievo per la nuova puntata domenicale datata 30 ottobre 2022, che a detta della Celentano é voluta con l’intento di mandare a casa il ragazzo e non per una crescita costruttiva di quest’ultimo.

Ad avvalorare la tesi della Celentano é il videomessaggio di introduzione dell’assegnazione, dove Raimondo Todaro conclude preavvisando Gianmarco Petrelli rispetto ad una possibile sfida con uno sfidante esterno di nome Christian, che potrebbe voler indire. Questo, qualora il risultato del compito svolto non dimostrasse un margine di miglioramento nella danza, da parte del protetto della Celentano. Secondo la maestra il nuovo compito é di estrema difficoltà per Gianmarco, per cui Raimondo farebbe meglio a essere coerente e trasparente mandando direttamente in sfida il giovane, senza arzigogoli né compiti. Il che taccia così il collega di ipocrisia: “é già scritto che non vedrai un miglioramento. Mettilo in sfida, siamo più diretti e basta… Tu fai il finto buono e poi mandi a casa”.

Gianmarco rischia l’eliminazione? L’ipotesi sfida é dietro l’angolo ad Amici 22

Ma cosa ne pensa Gianmarco Petrelli? “Mi ha fatto piacere che la busta fosse blu e non rossa, ma dall’altra parte ci sta l’obiettivo di mandarmi a casa” , sostiene quindi il giovane facendo eco al timore nutrito dalla mentore. E il confronto diventa via via una lite accesa tra le parti, con Raimondo Todaro che alza i toni, sentitosi preso di mira della sua persona e professionalità: “per due giri e un salto, buttala la busta. Non siete mai contenti. il compito é un problema?”.

Che Gianmarco e Alessandro possano opporsi alla sfida al nuovo domenicale di Amici 22? A quanto pare con il loro intervento di contestazione Gianmarco Petrelli e la mentore non intenderebbero rinunciare al compito, seppur tacciando Todaro di mancata veridicità ad Amici 2022.

Gianmarco, il maestro Todaro e la maestra Celentano si confrontano sul compito e… #Amici22 pic.twitter.com/SwmkiOR60S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 26, 2022













