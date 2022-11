Amici 2022, Celentano sfida Mattia Zenzola/ “Stavolta miro a metterti in difficoltà”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola riceve una nuova comunicazione di Alessandra Celentano

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento di Amici 2022 di Maria De Filippi, con un contenuto esclusivo su Wittytv.it che vede Mattia Zenzola messo in discussione da Alessandra Celentano. Ancora una volta, il ballerino latinista allievo di Raimondo Todaro, nella scuola più amata dagli italiani, riceve una comunicazione da parte della maestra di danza classica e nipote del Molleggiato Adriano Celentano. Alla base del messaggio vi é l’assegnazione di un “arduo” compito della maestra di danza, indirizzata al biondo ballerino: “Mattia, contrariamente all’ultimo compito, stavolta miro a metterti in difficoltà -esordisce la maestra nella comunicazione destinata al pupillo latinista del competitor, Raimondo Todaro-. Le difficoltà sono tante nella danza così come nella vita“. E il messaggio di Alessandra indirizzato a Mattia, poi, prosegue: “Sei piccolo, ma sei grande”. Da parte dell’insegnante quindi c’é la volontà di vedere Mattia Zenzola messo alla prova di una coreografia di danza modern e dalla contaminazione neoclassica.

La frecciatina di Alessandra Celentano a Raimondo Todaro, nel messaggio a Mattia Zenzola

Al di là della danza latin -cosi come spiega, quindi, Alessandra Celentano nel suo videomessaggio a Zenzola, con qualche frecciatina lanciata a Raimondo Todaro-, non puoi fermarti a choreo molto facili, fatte appositamente per farti risultare versatile…“. Insomma, la Celentano sembra non solo mettere in discussione il talento di Mattia in quanto ballerino, ma intenderebbe anche tacciare il competitor Todaro di assegnare delle coreografie semplici al pupillo, che mostrerebbero la versatilità di Zenzola, nei vari stili di danza, solo all’apparenza. Che Mattia Zenzola possa rifiutare il compito di Alessandra Celentano e/o rischiare l’eliminazione dalla scuola di Amici 2022 di Maria De Filippi? Staremo a vedere, quindi, come evolverà il percorso scolastico del biondo ballerino latinista e fidanzato di Maddalena Svevi, al talent show di Canale 5.

Nel frattempo, é in corso una polemica web che coinvolge Amici 2022 e gli ex Amici 21, LDA e Albe…

