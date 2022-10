Amici 2022, Celentano sfida/ Megan piange: “Non potevo studiare, ma lavorare”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Megan Ria é messa in discussione da Alessandra Celentano

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 28 ottobre 2022, che vede l’allieva di Raimondo Todaro, Megan Ria, sfidata da Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica destina alla ballerina una busta blu, che al suo interno vuole essere la comunicazione di una coreografia assegnata alla giovane come compito da svolgersi nella nuova puntata domenicale di Amici 2022, prevista per il prossimo 30 ottobre 2022 su Canale 5.

Cosí, la regia manda quindi in onda le immagini esclusive dell’rvm in cui Alessandra Celentano motiva la messa in discussione delle linee fisiche e tecniche di Megan Ria, dovuta soprattutto alle mancanze della sedicente versatilità della ballerina. La maestra spiega che con ” questo secondo compito saró meno magnanima… ti reputi versatile. ma nel moderno sei scarsa in fatto di linee e aperture. Dove sei versatile? Se da una parte non hai tecnica nei vari stili, il tuo movimento é piacevole, ma essere versatile non é fare più stili ma fare bene più stili”. Nella critica mossa alla ballerina, la maestra prosegue: “sei molto bella e ti vendi bene aul palco. Sei giovane ma carente, non hai diversi requisiti e spero tu possa prendere coscienza delle possibilità che hai e non dire che sei versatile perché non lo sei”.

Compito della maestra Celentano: Megan dovrà preparare una coreografia di modern contaminato, cosa ne pensate di questa assegnazione? #Amici22 pic.twitter.com/w7u1VP4MOf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 28, 2022

Megan Ria esplode in lacrime ad Amici 2022

Con il nuovo compito, quindi, la Celentano vorrà mostrare a Megan i suoi limiti, dettati principalmente da una carenza di studi nella danza. E il messaggio della maestra demoralizza Megan Ria , la quale sente il peso dei suoi limiti nella danza dovuti agli studi mancati: “Non avevo scelta, ho dovuto lavorare e qui ora ho l’opportunità di studiare bene e con consapevolezza. sono contenta del compito modern e tecnico. Mi va bene e cerco di farla al meglio e sfrutterò al massimo tempo in sala” spiega quindi in lacrime, Megan Ria, ricordando il passato turbolento che non le ha permesso di studiare danza per via di problemi economici.

