Amici 2022: Celentano sfida Rita, compito con tacchi/ “Non sopporto vederti ultima..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Pompili in arte Rita Danza riceve un arduo compito da Alessandra Celentano

Torna l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 (Amici 2022 di Maria De Filippi), con il daytime datato 19 ottobre 2022 che vede tra le altre novità Rita Pompili in arte Rita Danza ancora una volta messa in discussione dalla sua stessa insegnante, Alessandra Celentano. Il motivo alla base del contenzioso? L’insegnante di danza classica mira alla completezza di Rita Pompili in arte Rita Danza, riconoscendone il talento, un buon livello di tecnica e linee fisiche nella danza classica, di cui la giovane é degna rappresentante. Pertanto, decide di assegnare una coreografia alla pupilla dalle vibes sensuali e che chiama la giovane a ballare sui tacchi e in una mise da indumenti intimi succinta, allo scopo di farla sbloccare dall’imbarazzo che le sovviene ogni volta che sente di dover mostrare un lato recondito di sé, sul palco così come nella vita. Alessandra Celentano chiede a Rita Pompili in arte Rita Danza di spogliarsi sul palco nella sua accezione più alta e in senso lato, di superare cioé la sua tendenza a usare filtri nel suo modo di essere, per la paura dei giudizi esterni.

Il messaggio di Alessandra Celentano per Rita Danza, ad Amici 22

“Siete tutti allievi, ho valutazioni diverse in base ad una serie di componenti. -esordisce la maestra, motivando la scelta dell’assegnazione con cui mette a dura prova la sua stessa allieva, in un videomessaggio per l’Amici 22-. Per farti sbloccare dalle tue paure e la tua apaticitá apparente. Non sei una macchinetta come sembri. Hai già fatto piccoli passi, ma non posso sopportare che tu sia bassa in classifica. Chi ha tempo non aspetti tempo… perché te ne potresti pentire”.

Insomma, per Alessandra Celentano é giunto il momento per Rita Pompili in arte Rita Danza di mettersi alla prova, per dimostrare a sé e alla critica rappresentata da chi la taccia di essere poco espressiva o meglio monoespressiva, quindi sempre uguale, sul palco, penalizzando il suo livello tecnico. Riuscirà Rita a farsi valere ad Amici 2022?

Nel frattempo, Rita Danza si prepara per l’arduo compito che la vede a dura prova di sensualità, avvalendosi del supporto dei compagni di studio ad Amici 22. In particolare, Ramon Agnelli, compagno nel team facente capo ad Alessandra Celentano, le impartisce lezioni di sexy moves.

