Amici 2022, Celentano smonta Megan e Maddalena/ Attacco a Mattia: “Ti senti modern?”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano convoca i ballerini: si apre la questione versatilità

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 3 novembre, che tra le altre novità vede Alessandra Celentano mettere in discussione gli allievi ballerini sulla versatilità. É ormai risaputo che la versatilità, così come concepita dalla maestra di danza classica, é l’attitudine in fatto di linee fisiche e tecniche a rendersi compatibili e prestanti in diversi stili di danza, anche quelli che non siano necessariamente i propri stili di appartenenza. Così, nel rinnovato daytime di Amici 2022, la maestra di danza classica più temuta d’Italia chiama i ballerini titolari del banco di studio nel ballo a dirsi, con un sí o con un no, versatili o meno nei vari stili oggetto di studio al talent di Canale 5. L’esperta mette, quindi, in discussione i ragazzi sulla consapevolezza del proprio potenziale nella danza. E al termine della compilazione delle schede, Alessandra Celentano, poi, contesta che diversi allievi si ritengano versatili nonostante non lo siano nei vari stili di studio ad Amici 2022. E i più fortemente contestati, tra i ballerini, risultano essere Maddalena Svevi, Megan Ria e Mattia Zenzola.

Alessandra Celentano bacchetta Maddalena, Mattia e Megan: la sentenza ad Amici 2022

“Magari te lo senti addosso, ma non hai tecnica”, chiosa Alessandra Celentano in replica alla sentenza di Maddalena, che si sentirebbe versatile e compatibile con il moderno contaminato. “Credo di avere una buona tecnica, tale da potermela cavare” reagisce prontamente Maddalena, spiazzando tutti. Ma la maestra rimane irremovibile del suo avviso. Spazio, poi, a Mattia Zenzola, che si riterrebbe un ballerino modern oltre a dichiararsi rappresentante del latin. “Non é che tu ti esibisci in una coreografia di moderno e puoi definirti tale, perché se esci da qui e sei chiamato al commerciale, hip hop, al contaminato, sei in grado di fare tutto ciò?”. Quindi, la messa in discussione di Mattia, come “ballerino professionista” in prospettiva delle richieste nel mercato del lavoro: “Io penso che tu ad oggi non sia in grado”, chiosa la maestra perentoria.

Continua il confronto sulla griglia della versatilità e Mattia ha qualcosa da dire alla maestra Celentano #Amici22 pic.twitter.com/SfhipnSRHx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 3, 2022

Avete visto cosa è successo nella puntata di oggi di #Amici22? Tutti i ballerini hanno compilato una griglia della versatilità e poi si sono confrontati con la maestra Celentano, guardate qui https://t.co/N5lGr6q1hV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 3, 2022



E restando in tema “latin”, Alessandra Celentano smonta anche Megan Ria, la quale si ritiene versatile, compatibile nei balli di latino: “Io dico no, anche se ti ho fatto passare il compito di latino, perché hai fatto ciò che ti avevo chiesto, ma a livello tecnico non c’eri”, é la sentenza nuda e cruda della maestra, alla ballerina.

Che i ballerini più contestati in fatto di versatilità siano, quindi, a rischio eliminazione da Amici 2022?













