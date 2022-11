Amici 2022, chi é Isobel?/ Batte Claudia con Britney Spears: é polemica!

Amici 2022 di Maria De Filippi, Isobel batte Claudia alla sfida di danza: chi é la new entry australiana

Si accende la competizione di Amici 2022 di Maria De Filippi con l’ingresso al talent di Isobel Fetiye Kinnear in sostituzione di Claudia Bentrovato. Isobel, bionda ballerina new-entry di Amici 2022, accede al talent battendo la mora pupilla di Raimondo Todaro, Claudia, al termine della sfida che -nella puntata datata 20 novembre 2022 su Canale 5- viene voluta tre le due competitor dagli insegnanti avversi alla Bentrovato, Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Il verdetto della sfida, giudicata dal giudice ospite in studio, Francesca Bernabini, scatena ora tra le reazioni più disparate del sentiment web dei telespettatori attivi sui social e non mancano messaggi di contestazione contro il talent di Maria De Filippi, unitamente all’interrogativo generale di chi si chiede chi sia Isobel Fetiye Kinnear.

Isobel Fetiye Kinnear è una aspirante ballerina professionista, 19enne, di origini australiane. La ragazza nasce a maggio 2003, in Australia. Appare palese che la giovane promessa della danza viaggi di continuo nel mondo, anche per maturare esperienza nel campo artistico e quindi nella danza. Comincia a muovere i primi passi come ballerina fin da piccola e prende parte alla Dream Dance Company, dove affina la sua tecnica di danza. Nel 2022 partecipa ad uno stage di danza insieme all’ex Amici 21 allievo e ora ballerino modern di livello, Christian Stefanelli, e nello stesso anno ha quindi accesso al celebre talent show di Canale 5. Non é dato sapere se sia single o fidanzata, ma é ben visibile in rete il profilo Instagram della ballerina, attivo online con un seguito stimato almeno 19mila follower. Nel frattempo, però, la sostituzione di Isobel Fetiye Kinnear ai danni di Claudia Bentrovato fa discutere non poco, sulla pagina Instagram di Amici 2022 di Maria De Filippi.

Il sentiment sulla new-entry di Amici 2022 si divide

Isobel batte Claudia, con una performance registrata sulle note di un remix di Toxic, hit di Britney Spears, che -a detta del giudice della sfida tanto discussa- se da una parte fa emergere il suo essere “sporca” e quindi acerba dal punto di vista della tecnica, dall’altra valorizzerebbe l’australiana per qualità del movimento, linee fisiche e staging, quindi la capacità di intrattenimento sul palco. Tra le reazioni social all’eliminazione di Claudia Bentrovato e la sostituzione di Isobel Fetiye Kinnear, nei commenti più aggreganti del web emergono, quindi: “Mamma mia Isobel, quanto spacca, già la amo” si legge tra i consensi del web sull’australiano, poi emergono di contro le contestazioni social, come quella al grido di “Bella, ma in quanto al ballo ho visto una cubista”. Poi, tra gli utenti più critici, c’é anche chi rivendica che Amici 2022 sia un talent made in Italy, che pertanto debba aprirsi ai soli residenti nel Belpaese: “Cioé non ho capito, é arrivata dall’Australia per fare la sfida ad Amici? Spero che abiti in Italia”, tuona un utente.

