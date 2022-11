Amici 2022, chi ha scritto il messaggio anonymous per NDG? / “Io un finto buono?”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Ndg scopre il mittente del messaggio al veleno

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 11 novembre 2022, che vede tra le novità NDG venire a conoscenza del destinatario del messaggio top secret a lui rivolto in puntata. Nella nuova puntata domenicale, in anonymous un messaggio al veleno é giunto a Ndg, cantante allievo di Lorella Cuccarini, che per la cattiveria ricevuta per iscritto era rimasto visibilmente spiazzato. “Ti fai troppe paranoie, rendi tutto troppo pesante e a volte penso che tu faccia determinate cose solo per apparire”, si legge nel messaggio che ha introdotto Maria De Filippi al pubblico TV e al destinatario, e in casetta al rinnovato daytime del talent i ragazzi di Amici hanno ora modo di confrontarsi sull’accaduto a Ndg, anche nel tentativo di pervenire alla identità dell’anonymous. A questo punto, però, Niveo svela di celarsi dietro il messaggio: “Ho scritto in anonimato perché pensavo che ci rimanesse male”.

NDG replica al messaggio anonymous: ad Amici arriva Marco Mengoni

La replica di NDG non si fa attendere di certo: ” più che apprire si tratta di voler arrivare. Mi sembrava come se io non fossi genuino come se io fossi un finto buono, ma più che a voler apparire a noi tutti qui preme il fatto di arrivare alle persone”. Un momento all’insegna della tensione, che vede Niveo poi finire in preda ad uno sfogo in lacrime. E nel momento della crisi, intanto, il compagno cantautore Aaron Cenere rincuora Niveo: “Non é successo niente… certe robe zio vanno dette in faccia e vanno chiarite”. Che Niveo e NDG possano avere l’occasione per chiarire il loro diverbio, ad Amici 2022?

Nel frattempo, Marco Mengoni é ospite nella scuola di Amici 2022 e nello studio del talent ha un primo confronto con i ragazzi dello show, dove rivolge un consiglio a sé, estendendolo in generale a tutti: “Nell’incoscienza c’é una parte di leggerezza che non va mai accantonata. Io l’ho accantonata un po’ troppo. C’é bisogno di rimanere bambini”.













