Amici 2022, chi si esibisce al Capodanno di Canale 5?/ Le reazioni sui vincitori

Amici 2022 di Maria De Filippi premia due cantanti e una ballerina: Angelina Mango, Cricca e Rita Danza

Si preannuncia scoppiettante la nuova puntata domenicale di Amici 22, attesa per il 4 dicembre 2022, che decreta Angelina Mango e Cricca insieme a Rita Danza come ospiti al Capodanno in musica di Canale 5.

Ebbene sì, le ultime anticipazioni TV fornite da Superguidatv in partnership con Amici news, rivelano che, alla nuova puntata di Amici 2022, come di consueto di registrano la gara di ballo e la gara di canto, che rispettivamente vedono ospiti in qualità di giudici Anbeta Toromani e Il volo. L’ex Amici, Anbeta, é chiamata ad esprimere una votazione sugli allievi ballerini e il gruppo lirico de Il volo é invece tenuto ad stilare una classifica degli allievi cantanti. Questo, per un nuovo contest nel contest TV, indetto al fine di dare la possibilità ai primi classificati, ballerini e/o cantanti, di esibirsi all’evento di benvenuto al 2023, che andrà in onda su Canale 5, Il Capodanno di Canale 5.

E se la classifica stilata da Anbeta Toromani, ballerina professionista di formazione nella danza classica ed ex Amici, premia l’allieva di Alessandra Celentano, Rita Danza, Il volo decreta vincitori ad ae exquo Angelina Mango e Cricca, entrambi allievi di Lorella Cuccarini. Le reazioni al verdetto del contest TV?

Le reazioni al premio di Amici 2022

Nello studio TV di Amici 2022 spicca l’esultanza di Niveo, attuale compagno di Rita Danza. Nonostante il cantante non sia scelto per l’evento di Capodanno di Canale 5 insieme all’amata ballerina, entrambi i due piccioncini si palesano l’una felice per l’altra. Anche perché Niveo, in puntata, si fa valere con la vittoria dello special & contest radiofonico di Radio Zeta, per cui é chiamato ad esibirsi ad un nuovo concerto evento all’Arena di Verona. E non manca l’esultanza del popolo del web. In queste ore, infatti, mentre si fa sempre più vicina la messa in onda della puntata domenicale di Amici 2022, si legge in particolare il seguente tweet aggregante: “RITA, CRICCA E ANGELINA CHE SI ESIBIRANNO AL CONCERTO DI CAPODANNO SU CANALE 5, ALTRO MODO MIGLIORE PER FAR INIZIARE UN NUOVO ANNO NON ESISTE #amici22”.

