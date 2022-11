Amici 2022, chi vince il debutto a Tu si que vales?/ Le classifiche ballo e danza

Amici 2022 di Maria De Filippi: Aaron e Gianmarco debuttano a Tú sí que vales

Attesissima é la nuova puntata domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi, prevista per il 13 novembre 2022 su Canale 5 e le cui anticipazioni TV annunciano Aaron Cenere e Gianmarco Petrelli come i prescelti per il debutto a Tú sí que vales. Quest’ultimo, programma che come Amici é prodotto da Fascino, società facente capo a Maria De Filippi, mette a disposizione per i talenti del talent la possibilità di esibirsi alla finale dello show di chi vale. Occasione per cui, alla nuova puntata domenicale di Amici 2022, si tengono la gara di inediti per il canto, giudicata dalle radio in partnership con gli ospiti in studio Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash Fiordispino dei The Kolors, e la gara di ballo giudicata dalla giudice ospite in studio, Irma De Paola.

Per la quota canto, nella classifica che accoglie le medie dei voti giunti a margine delle esibizioni dei talenti cantanti, si decreta Aaron Cenere, allievo al talent di Rudy Zerbi, come il prescelto al debutto sul palco di Tú sí que vales, con il suo inedito Universale. Mentre per la quota canto, invece, ad avere la meglio é Gianmarco Petrelli, ovvero l’allievo al talent di Alessandra Celentano.

Le classifiche di canto e ballo di Amici 2022, nella puntata del 13 novembre

Nella classifica di canto che decreta vincitore del contest di Amici 2022 Aaron Cenere, troviamo il seguente ordine di arrivo e gli annessi giudizi:

Aaron Cenere si classifica primo , con il voto 9.

Cenere si classifica , con il voto 9. NDG e Federica Andreani ad ex aequo ottengono il voto 8++: a Federica Stash riconosce che ha una bellissima voce.

Wax ottiene un 8: Michele Bravi sostiene che per un inedito vi sono due metri di giudizio, uno riguardante la scrittura, per cui lo reputa ancora in fase embrionale, e l’altro sulla presenza scenica, come si esibisce con la canzone sul palco, e su questo l’allievo per il giudice vale 10 passi avanti a tutti.

Tommy e Cricca ottengono un 8-. A Tommy Michele Bravi dice di vedere nel brano della malinconia e di ritrovarsi parecchio nelle sue vibes musicali.

Piccolo G e Ascanio sono appaiati con 8–. A Piccolo G Vessicchio riconosce che ha una bella scrittura. Ad Ascanio, invece, Michele Bravi sostiene che in fatto di scrittura rispecchia la sua età e che ci sono tanti punti interessanti.

Niveo ottiene un 7. Vessicchio gli svela che il suo inedito non gli piace particolarmente e che vi sono problemi di intonazione, in puntata.

Nella gara degli inediti, nel canto, Niveo giunge ultimo, e non a caso finisce in lacrime. L’insegnante Lorella Cuccarini, tuttavia, lo esorta a riprendersi, o in alternativa gli sospende la maglia.

Nella classifica di ballo che decreta vincitore del contest di Amici 2022, Gianmarco Petrelli, troviamo poi l’ordine di arrivo e i giudizi sui ballerini allievi:

Gianmarco con il voto 9.5, si classifica primo : esegue una coreografia di danza modern contaminata, sulle note di Hey Hey. La coreografia è stata dimostrata da Giulia Stabile;

: esegue una coreografia di danza modern contaminata, sulle note di Hey Hey. La coreografia è stata dimostrata da Giulia Stabile; Samuel Antinelli si impone con il voto 9: balla una coreografia moderna e hip hop, sulle note di Beautiful Monster;

Ludovica Marchese con il voto 8.5: balla un pezzo hip hop. Irma le riconosce la rabbia come stoffa e talento grezzo e le dice di lavorare sulla parte bassa del corpo.

Maddalena Svevi con il voto 8 +: balla Wrecking Ball di Miley Cyrus. Irma le ammette di trovarla molto brava e che danza anche con i capelli. Maddalena non nasconde che la coreografia l’abbia messa in difficoltà, ma la giudice sostiene che il risultato della choreo sia ottimo.

Claudia Bentrovato con il voto 6.5: balla sulle note di Come tu mi vuoi. Secondo la giudice, non é convincente.

Ramon Agnelli con il voto 6, giunge ultimo. La coreografia è dimostrata dal latinista Umberto Gaudino. “Il fritto misto” del ballerino classico, così definito dalla mentore Alessandra Celentano, é al di sotto delle aspettative.

Mattia Zenzola balla un passo a due con Francesca Tocca (con il plexiglass da misura anti-Coronavirus), sulle note di Umbrella. I pantaloni risultano una caduta di stile, e Irma così incalza il latinista: “Ti chiamo quando piove?”

Samuele Segreto con il voto 8: balla Sei nell’aria. Irma gli dice che gli ricorda Daniele Sibilli.

Megan Ria si aggiudica il voto 8: balla un remix di Tribale, su due cubi. Irma le ha le ammette di essere molto coinvolgente.

Rita Danza ottiene un 7: esegue una coreografia sulle punte. Irma le ammette che è brava, ma che ha ancora delle finestre chiuse, che deve aprire.

E la domanda che sorge spontanea é: cosa rischiano ora gli ultimi classificati di Amici 2022, Ramon e Niveo?

