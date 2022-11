Amici 2022, chi vince lo stage nel ballo?/ La sfida tra Mattia, Maddalena e Megan

Amici 2022 di Maria De Filippi, si apre il contest di ballo per uno stage tra Maddalena Svevi, Mattia Zenzola e Megan Ria

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici di Maria De Filippi, con la puntata daytime su Canale 5, del 2 novembre 2022, che vede accendersi la competizione nel ballo tra la coppia di ballerini Mattia Zenzola e Maddalena Svevi e Megan Ria. Chiamato a giudicare la competizione tra i concorrenti al talent, nel ballo, é l’ex volto storico di Amici, Marcello Sacchetta. Per una sfida a suon di prove all’insegna di diversi stili di danza, modern, latino e hip hop, i tre competitor di cui i piccioncini Maddalena e Mattia da una parte rispettivamente allievi di Emanuel Lo e Raimondo Todaro, e dall’altra Megan Ria , allieva di Todaro, vengono quindi indicati dai voti di tutti gli allievi concorrenti ad Amici 2022 come i prescelti candidati al contest indetto per uno stage di ballerini a cura di Marcello Sacchetta. Ma chi ha la meglio tra i tre danzatori prescelti di Amici 2022?

Megan Ria supera i piccioncini di Amici 2022

Marcello Sacchetta, seppur riconoscendo le doti tecniche di Maddalena Svevi, la quale é reduce da un duro confronto con il flirt Mattia Zenzola ad Amici 2022, esorta la bionda danzatrice a dare tutta se stessa nell’interpretazione sul palco anche quando lo stile che la chiama ad esibirsi non le appartiene, una peculiarità che ha invece ben evidente Megan Ria: “Lei ci crede sempre e comunque”, dichiara a margine del contest il giudice Marcello Sacchetta, elogiando quindi la vincitrice ad Amici 2022. Megan Ria, quindi, si aggiudica lo stage in collaborazione con Marcello Sacchetta oltre ad ottenere il grande merito di aver battuto la nuova coppia di ballerini nata al talent show di Canale 5. Una grande delusione invece si registra nei fedeli fan di Mattia Zenzola, che avrebbero voluto vedere il beniamino biondo di danza tornare a primeggiare nella competizione di Amici 2022, in rappresentanza della sua categoria. Da tempo, infatti, Mattia Zenzola non si aggiudica la vittoria di un contest al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Che la storia d’amore intrecciata con Maddalena possa mettere a rischio i due ballerini nel loro percorso di studio intrapreso al talent?

Per Marcello Sacchetta è Megan la vincitrice della gara di improvvisazione e avrà la possibilità di partecipare ad uno stage con lui! 🤩 #Amici22 pic.twitter.com/LajqMK0Imh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 2, 2022

