Amici 2022, Claudia Bentrovato e Samuele Barbetta tornano insieme?/ Scattano i baci..

Attesissima é la nuova puntata domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi, prevista per il 13 novembre 2022 su Canale 5 e, intanto, le annesse anticipazioni TV preannunciano un incontro tra Claudia Bentrovato e Samuele Barbetta, inaspettato. La prima, allieva ballerina che nel talent si sostituisce ad Asia Bigolin, sotto l’ala protettrice dell’insegnante Raimondo Todaro, stando a quanto anticipano Superguida TV e Amici news si offre in studio per la gara di improvvisazione nel ballo, insieme ad alle competitor e allieve ballerine, Maddalena Svevi e Ludovica Marchese, entrambe allieve di Emanuel Lo. Il secondo, Samuele Barbetta, ex allievo di Veronica Peparini ad Amici 20 e ai tempi della sua esperienza TV al talent fidanzato di Claudia, recentemente passato al centro del gossip come ex della Bentrovato, presenzia al talent per la dimostrazione delle prove di cui si compone la gara di improvvisazione. E, tra una prova e l’altra della gara, che vede Claudia contendersi la vittoria del contest di Amici 2022 con Ludovica Marchese e Maddalena Svevi, accade l’impensabile tra la Bentrovato e colui che viene ora indicato dalle anticipazioni della puntata domenicale come l’ex della ballerina modern, Samuele.

Dopo il bacio shakespeariano che il cantante Wax ha prima chiesto alla ballerina, e poi ottenuto da Claudia Bentrovato, il che ha dato conferma della rottura in amore tra quest’ultima e Samuele Barbetta, gli ex registrano un riavvicinamento proprio nel mezzo della gara di improvvisazione, che é giudicata da Giulia Pauselli. Claudia risulta essere la più debole tra le competitor nella gara e c’é chi le fa notare che avrebbe dovuto assimilare di piú nella tecnica della danza dall’ex Samuele Barbetta, dal momento che a lungo i due hanno collaborato insieme, in quanto entrambi ballerini. Un affondo durissimo per l’allieva di Raimondo Todaro, tanto che lei resta visibilmente provata per i giudizi critici.

Baci tra Claudia e Samuele, dopo l’affaire d’amore, Wax: succede ad Amici 2022

Ad un certo punto, poi, interviene lo zampino della conduttrice Maria De Filippi a fare riavvicinare gli ex, con la regina degli ascolti TV di casa Mediaset che chiama Claudia e Samuele a ballare insieme sulle note di Sogna ragazzo sogna. Un invito, forse, alla ballerina a stemperare la tensione che lei paleserebbe per la presenza in studio dell’ex fidanzato, che potrebbe in un certo senso compromettere la buona resa sul palco di lei. E in occasione della “reunion”, Samuele Barbetta sorprende tutti, rivolgendo dei baci sulla fronte alla sua ex, Claudia Bentrovato, e i due finiscono poi per abbracciarsi, visibilmente emozionati. Che Amici 2022 possa segnare il ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, nonostante il “terzo incomodo”, Wax? Di recente, dopo il bacio shakespeariano, Claudia ha comunicato a Wax la scelta di voler lasciare in sospeso la loro liaison amorosa, per un distacco avvertito dal cantante nel loro rapporto. Nel frattempo, Maria De Filippi si rende protagonista di un endorsement: dichiara a Samuele Barbetta di trovarlo come un papabile coreografo di fama internazionale.

