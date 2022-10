Amici 2022, Claudia Bentrovato e Wax una coppia?/ Lui le chiede un bacio e…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Claudia e Wax sono protagonisti di un filmato “al bacio”

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la puntata domenicale datata 30 ottobre 2022, che tra le altre novità si rivela essere “al bacio” tra Claudia Bentrovato e Wax. Ebbene sì, al talent show, dopo la nascita delle coppie Rita Danza e Niveo da una parte e Maddalena Svevi e Mattia Zenzola dall’altra – secondo le anticipazioni dell’attesa puntata fornite da Superguida TV – anche Claudia Bentrovato e Wax si abbandonano al fuoco della passione, tra le mura della scuola più spiata d’Italia. Nel nuovo appuntamento TV, é prevista, infatti, la trasmissione del filmato di un momento “en rose” registratosi nel mezzo delle prove settimanali, che anticipano le riprese della puntata domenicale e dove il cantante e pupillo di Arisa, Wax , chiede alla bella ballerina e pupilla di Raimondo Todaro, Claudia Bentrovato, di dargli un bacio. Ma non uno qualunque. “Un bacio alla Shakespeare”, le chiede, nel dettaglio, lui. Al termine della trasmissione delle esclusive immagini del filmato mostrato nell’appuntamento domenicale, la cui messa in onda TV parte in data odierna alle ore 14:00 circa su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi, quindi, incalza il cantante “Rebel” sul senso della richiesta dal sapore “Shakespeariano”.

Maria De Filippi incalza Wax e Claudia Bentrovato sulla richiesta del bacio ad Amici 2022

“Ma cosa vuol dire bacio alla Shakespeare?”, incalza quindi il giovane, la conduttrice, del tutto incuriosita rispetto al romantico momento registratosi nella scuola di Amici 2022. E la risposta, seppur di getto e sul vago, da parte dell’inguaribile ribelle del talent non tarda ad arrivare: “Sa sa prova…il microfono a Romeo e Giulietta”, dichiara il giovane talento di Amici 2022, tra il serio e il faceto.

Insomma, Wax sembra proprio non volersi sbottonare sui sentimenti nutriti verso Claudia Bentrovato. Ma resta certa una cosa. Con la sua vicinanza al cantante, la ballerina lascia il segno nel gossip made in Italy, dando conferma del rumor che nell’ultimo periodo la vedeva ormai lontana dall’ex ballerino allievo di Amici 20, Samuele Barbetta. Insomma, a quanto pare i due ballerini si sarebbero lasciati e non é azzardata l’ipotesi che tra la ballerina e il cantante di Amici 2022 sia nata una nuova storia d’amore, alla Romeo e Giulietta.

Nel frattempo, il fenomeno pop di Amici 21, LDA, é tornato a raccontarsi in un’intervista esclusiva concessa a Radio Kiss Kiss.













