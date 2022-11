Amici 2022: Cricca contro Federica Andreani/ Chi vince la gara inediti di Rtl 102.5?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Cricca si scontra con Federica Andreani: si rinnova la gara inediti

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 21 novembre 2022, che vede infiammarsi la competizione nel canto tra Federica Andreani e Cricca. A partire dalla mezzanotte di questo lunedì, all’alba del 22 novembre 2022, vengono rilasciati su tutte le piattaforme musicali e in radio i rispettivi primi inediti di Cricca e Federica Andreani. Il primo, cantautore allievo di Lorella Cuccarini, ad Amici 2022, lancia il singolo Supereroi, che menziona l’amore degli ormai ex coniugi vip Ilary Blasi e Francesco Totti. La seconda, cantante allieva di Arisa, invece, rilascia Meno sola.

E nell’attesa del rilascio dei due nuovi inediti di Amici 2022, intanto, si rinnova lo Special & contest sugli inediti di Amici 2022 di Radio Zeta, la radio dedicata alla Generazione zeta facente capo al network radiofonico Rtl.102.5, che ora vede contrapporsi proprio Federica Andreani e Cricca. Chi si aggiudicherà la vittoria della gara radiofonica? Chiamati alle votazioni, sull’apposita sezione Amici inediti, sono i telespettatori, sul sito RTL.102.5.play, così come dichiarato dalla speaker radiofonica Federica Gentile nella trasmissione della scuola più amata dagli italiani.

Le altre novità di Amici 2022 di Maria De Filippi, di canto e ballo

Nell’attesa di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria del contest radiofonico, intanto, anche per la quota ballo al talent si registrano delle importanti novità. Samuele Segreto si dichiara alla professionista Elena D’Amario in una prova di improvvisazione romantica e Maddalena Svevi si esibisce al tenuto compito voluto da Alessandra Celentano. Per la quota canto, inoltre, la fiamma di Federica Andreani, Piccolo G, supera il compito assegnatogli da Arisa. Per scoprire di più, non ci resta, intanto, che continuare a seguire il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, mentre sale l’attesa per la nuova puntata domenicale del talent show.

Gli inediti di Cricca e Federica sono in onda su @RadioZetaOf! 😍🎧 Quale è il tuo preferito? Vai nella sezione “Special & Contest” di RTL 102.5 Play ed esprimi la tua preferenza! #Amici22 pic.twitter.com/sz63sw04KJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 21, 2022













