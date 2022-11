Amici 2022, Cricca in lacrime e Wax in crisi: “Sto esplodendo!”/ Eliminati?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Cricca scoppia a piangere: il conforto della sorella

Si rinnova l’appuntamento di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 24 novembre 2022 su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, che vede Wax e Cricca vivere una profonda crisi. Nell’attesa delle anticipazioni TV relative alle registrazioni odierne della nuova puntata domenicale di Amici 2022, prevista per il 27 novembre 2022, Cricca riceve una telefonata dalla sorella, dove il cantautore scoppia a piangere in preda alla sua crisi. Incalzato sul suo stato d’animo dalla familiare, reduce dal rilascio sulle piattaforme musicali e in radio del primo inedito Supereroi, quindi, Cricca dà voce alle paure legate alla competizione infuocata che vige tra i cantanti, ad Amici 22: “Il livello é alto e ho tanto paura, il confronto é duro”. Mentre Cricca é in lacrime, la sorella é pronta a confortare il cantautore invitandolo a sbloccarsi dalla paura di non essere all’altezza del talent: “Rimani sempre bloccato in quella emozione“. Cricca quindi aggiunge: “Il discorso é che mi sento in discesa, sono pensieroso e controllato e la gente lo percepisce“. Insomma, Cricca teme di non riuscire a ricevere il consenso dei fruitori di musica con Supereroi, mentre tra i colleghi e compagni cantautori di Amici 22, Wax e NDG spopolano ai vertici della playlist Generazione zeta su Spotify Italia, con i rispettivi inediti Turista per sempre e Fuori. “Pensa di avere davanti la gente che passeggia...”, é il consiglio a Cricca della sorella, che esorta il familiare a non avere paura della competizione, che di fatto non esiste, in un mondo in cui tutto é relativo e nulla é verità in assoluto. “Noi -la famiglia- ci siamo sempre, a prescindere da come andrà“, aggiunge la sorella.

Amici 22, Tommy Dali vs Wax: "Non é vero che fa la differenza"/ É scontro, con NDG!

Wax si sente esplodere: che succede ad Amici 2022?

E anche il primo della classe canto in termini di stream su Spotify Italia, Wax, vive un momento di crisi personale e artistica. Nel mezzo delle prove per l’undicesima puntata domenicale di Amici 2022, rispetto alle assegnazioni delle nuove canzoni da preparare, il cantautore di Turista per sempre sbotta: “Ma che ca**o, c’ho?!? Sto esplodendo! Non mi sento io. Mi voglio impegnare”. Il conflitto interiore e artistico di Wax é evidente: ” Non riesco a farlo… sono deluso da me stesso, in questo momento“. Ma la vocal coach ad Amici 2022 crede in lui, nonostante la manifesta crisi di Wax: “Riflettici, perché la testa la fai funzionare”. E il promesso Turista per sempre non si perde mica d’animo: “Non mi affliggo, ci lavoro!”.

Amici 2022, Piccolo G e Maddalena superano il compito?/ "Ci vuole faccia tosta..."

E una domanda sorge ora spontanea, nel sentiment dell’occhio pubblico attivo nel web: che Wax e Cricca siano a rischio eliminazione da Amici 2022?

Wax è in crisi sulle nuove canzoni che gli sono state assegnate in vista dell'undicesima puntata di #Amici22 pic.twitter.com/1tztQHZjEb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2022

Una lettera bellissima e una telefonata davvero emozionante per Cricca 💛 #Amici22 pic.twitter.com/zhxHbELH7k — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici 2022: Claudia Bentrovato eliminata, entra Isobel/ La reazione di Wax

© RIPRODUZIONE RISERVATA