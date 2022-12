Amici 2022, Cricca snobbato dai super produttori?/ La reazione di Lorella Cuccarini

Amici 2022 di Maria De Filippi, Cricca riceve la comunicazione di Lorella Cuccarini sulla scelta dei super produttori

Mentre si avvicina il via alla fase serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Cricca viene convocato da Lorella Cuccarini per una novità, che é ora oggetto di contestazioni nel web. Insieme ad Angelina Mango e Piccolo G é risultato primo, Cricca, nella rinnovata classifica di canto domenicale, stilata ad Amici 2022 dalle giudici Emma Marrone e Rebecca Staffelli di Radio 105, con la possibilità di candidare un inedito ai super produttori della musica mainstream del momento ai fini di nuove produzioni musicali. I primi della classe canto, al rinnovato daytime di Amici, apprendono quindi il responso dei super produttori, che nel caso di Cricca non prevede nessuna proposta di produzione.

Nel dettaglio, nessuno dei super produttori del momento sceglie l’inedito Se mi guardi così, e se da una parte sia Cricca che Lorella Cuccarini sembrano rimanerci male, dall’altra l’allievo cantautore e l’insegnante di canto trovano una motivazione all’insegna dell’ottimismo, legata alla “bocciatura”.

“Scopriamo insieme cosa é successo… Sai cos’è, é un po’ melodico. Purtroppo. Non era nel gusto. sono convinta che questo pezzo voli da solo”, dichiara Lorella Cuccarini in confidenza con il pupillo. Secondo la più amata dagli italiani, quindi, i produttori non avrebbero scelto l’inedito del pupillo per una mera questione di gusto personale. Quindi, non per oggettività e obiettività, ma sulla base di fattori soggettivi, l’inedito di Cricca non sarebbe stato scelto dai super produttori musicali del momento, e non manca la reazione dell’allievo: ” Se non fossi tanto convinto del pezzo, pure io ci sarei rimasto male, anche peggio”. Insomma, Cricca si lascerebbe consolare dalle parole di Lorella Cuccarini.

Esplode la polemica online

Nel frattempo, però, é in corso una polemica social avanzata sui profili ufficiale di Amici 2022, da parte dei fan di Cricca. Quest’ultimi contestano che l’inedito Se mi guardi così non sia ad oggi stato prodotto, mentre invece meriterebbe l’attenzione di un produttore e di essere quindi oggetto di una nuova produzione musicale. “Volete produrre questo pezzo, Dio mio?!?”, si legge in uno dei commenti di contestazione più aggreganti.

Per Cricca è arrivato il momento di scoprire se il suo inedito " Se mi guardi così" è stato scelto dai produttori e… #Amici22 pic.twitter.com/lGOfEZOaMA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 15, 2022















