Amici 2022, Dardust lancia la sfida bit/ Tommy sbotta: “Mi girano i cog*ioni”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Dardust torna al talent per la sfida a suon di bit

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Dardust lancia la sfida a suon di bit tra i concorrenti al talent. Nel dettaglio, nel rinnovato daytime di Amici 2022 di Maria De Filippi, datato 16 dicembre 2022, il celebre producer si presenta al centro studio ad Amici 2022, per dare il via ufficiale alla sfida interna di creatività indetta tra i cantanti allevi nella celebre scuola, che chiama quest’ultimi alla realizzazione di una canzone sfruttando una tra le tre opzioni di bit messe a disposizione.

“Vi ho dato questi tre bit, tre basi strumentali e mi piacerebbe dare anche delle correzioni… se voi ritenete il caso di farle, le fate… poi io ascolterò ogni singola canzone finale e capirò quale sarà la canzone o le canzoni, che meritino di essere prodotte “, dichiara Dardust, entrando quindi nel vivo della sfida lanciata ad Amici 2022. Nel frattempo, tra i cantautori concorrenti, Tommy Dali si lascia andare ad un duro sfogo, dal momento che non può in alcun modo prendere parte alla sfida di creatività indetta da Dardust per il provvedimento disciplinare stabilito per lui dal suo stesso insegnante, Rudy Zerbi: ” Senti tutti che parlano di questa roba… Mi girano i coglioni -dichiara il cantautore di Male in confidenza con i compagni di studio ad Amici 2022, per poi aggiungere -, la pioggia rappresenta il mio stato attuale”.

Tommy Dali concorre nella sfida streaming su Spotify Italia

Nel frattempo, però, Tommy Dali concorre tra i cantautori e gli inediti di Amici 2022, nella gara stream apertasi su Spotify Italia. E per la quota ex talenti di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA replica alle accuse di raccomandazione ricevute dai detrattori, in vista del debutto che lo attende al Festival di Sanremo 2023. Questo, nelle ore che precedono l’annuncio dei titoli delle canzoni sanremesi. Nella diretta live datata 16 dicembre 2022, dal teatro Casinò di Sanremo e in prima serata, trasmessa in chiaro tv su Rai1 e in streaming su Rai play.it, a partire dalle ore 21:15 Amadeus comunica i titoli delle canzoni sanremesi e i nomi dei 6 vincitori di Sanremo Giovani, che si aggiungono ai primi 22 Big di Sanremo 2023.

Tommy Dali non partecipa alla gara creatività a causa del provvedimento disciplinare e quando gli altri cantanti tornano in casetta reagisce così… #Amici22 pic.twitter.com/Vbly3arbKQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 16, 2022

Dardust ha assegnato ai cantanti una prova creatività e oggi è tornato per verificare a che punto è il loro lavoro e dargli tanti consigli utili #Amici22 pic.twitter.com/2V79AfpOIR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 16, 2022













