Amici 2022, Dario balla Janet Jackson/ La choreo sorprende

Amici 2022: Dario Schirone è un performer con Janet Jackson, al serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, Dario Schirone fa incetta di visualizzazioni con il video dell’esibizione di Rhythm Nation di Janet Jackson, un pezzo cult della musica di risonanza internazionale, eseguita sul palco del quinto serale del talent. Con la nota performance, che è molto gradita agli utenti, come emerge sull’account di Amici 2022 su YouTube, Dario si impone come un vero performer tra i talenti concorrenti nel ballo di Amici 21.

Dario Schirone, non a caso, è uno dei candidati alla vittoria del circuito danza e al contempo potrebbe rivelarsi come il vincitore assoluto del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 2022.

Dario Schirone, esplode la polemica sul caso LDA

Oltre che per la performance eseguita sulle note di Janet Jackson, Dario fa parlare di sé in queste ore anche per il giudizio critico espresso sul conto del cantante in corsa ad Amici 2022, LDA al secolo Luca D’Alessio. Un caso che ha visto molti telespettatori schierarsi dalla parte di LDA e contro Dario: quest’ultimo è stato tacciato di aver screditato alle spalle LDA al grido di “Non mi piace mai quando canta”. Che il ballerino modern possa replicare alla polemica che lo coinvolge?

