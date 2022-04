Amici 2022, Dario si sfoga con Sissi: “Non mi piace LDA…”/ Scoppia la polemica

Amici 2022, Dario e Sissi si lasciano andare ad una confidenza intimista: cosa accade prima del 5° serale

Alla vigilia del quinto serale di Amici 2022 (Amici 21), Dario Schirone si lascia andare ad una confidenza intimista con la fidanzata Sissi (Silvia Cesana), che è ora oggetto di un’accesa polemica in rete, perché coinvolge LDA (Luca D’Alessio). I due si intrattengono a parlare nel giardino della scuola più amata dagli italiani sulla frustrazione che pesa in Sissi, rispetto alle critiche che la tacciano di non essere capace a rendersi veicolo di emozioni, attraverso l’interpretazione delle canzoni.

“Perché io che sono sensibile, che analizzo le cose, ci trovo un senso, cerco di non cantare nulla in modo superficiale, e poi risulto non comunicativa?”, si chiede la cantante Sissi, pupilla di Lorella Cuccarini. E a replicarle è il fidanzato ballerino e pupillo di Veronica Peparini, Dario Schirone: “Amore è molto soggettiva come cosa, a me arrivi, forse perché sei la mia ragazza…”. Ma non è tutto.

Dario menziona LDA in confidenza con Sissi: le parole dette alle spalle indignano il web

Nella confidenza che lo vede protagonista con Sissi, poi, Dario menziona il cantante di Bandana (candidato all’elezione del tormentone dell’estate 2022), LDA, e le dichiarazioni del ballerino intanto indispettiscono i fan del figlio di Gigi D’Alessio: “Ad esempio a me Luca non piace, non piace mai quando canta”. A margine della confidenza che coinvolge in sua assenza, LDA, non a caso il pubblico si sfoga tra le reazioni critiche più disparate, come emerge sulla pagina Instagram di Amici: “‘A me LDA non piace mai’…potevi pure evitare di dirlo”; “Dario ce parla di Luca (con l’emoticon di un pagliaccio)”; “Dario dovrebbe un po’ scendere dal piedistallo”; “Sarebbe grandioso se uscissero entrambi i fidanzati”.

Che Dario, Sissi e LDA possano giungere ad un confronto ad Amici 2022, rispetto alla polemica che li coinvolge?

