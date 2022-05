Amici 2022 e pagelle semifinale: eliminato e finalisti/ Albe e Serena in finale un ‘regalo’ della De Filippi

Amici 21 semifinale 2022, pagelle e finalisti: Dario eliminato della puntata, Albe e Serena accesso in finale con brivido

Una semifinale con il botto quella di Amici 21, che ha visto decretare i sei finalisti di questa edizione che si contenderanno la vittoria finale. Avete capito bene sei finalisti infatti Maria De Filippi ha stupito tutti consentendo l’allargamento del numero di concorrenti dell’ultima puntata di un posto per consentire a sia ad Albe che a Serena di prendere parte alla finale di Amici 2022 visto l’ex aequo raggiunto nelle votazione dei giudici. Forse questa volta Maria De Filippi ha esagerato in generosità, perdere uno dei due concorrenti in finale di Amici 21 non avrebbe compromesso il talent. Ma andiamo per ordine dando le pagelle delle singole performance dei concorrenti di Amici 21.

Albe(7): Paga forse rispetto ai colleghi di Amici 2022 una crescita un po’ tardiva nel programma ma alla fine c’è anche lui in finale. Un accesso come spiegato prima è arrivato all’ultimo momento utile ma che premia questo momento di forma che lo ha reso molto più credibile nelle sue esibizioni specialmente negli ultimi tre serali di Amici 21. Forse non è al livello di Alex e Sissi ma sicuramente può giocarsela con Luigi per la corsa alla vittoria finale del talent. Un punto in più nel voto della serata lo merita per il gesto fatto nei confronti della sua amata Serena. Infatti la De Filippi finge che la scelta per l’accesso alla finale tra lui e Serena spetti a loro accordandosi su chi deve essere eliminato tra i due. In questa occasione Albe era disponibile a lasciare il posto alla sua dolce metà rinunciando volentieri al suo sogno e dicendosi pronto a viverlo tramite lei.

Michele(9): a sicuramente il miglior ballerino di Amici 21, tecnica e potenza lo contraddistinguono. Oggi è imperioso sul palco tanto da conquistare subito i giudici con le sue esibizioni tecnicamente molto più complesse rispetto i suoi compagni di semifinale. Per tutti è il vincitore già proclamato del circuito danza ed effettivamente meriterebbe questo riconoscimento. Alessandra Celentano ha fatto un grande lavoro sul ragazzo che ha dimostrato, come dice la stessa maestra, di poter solcare i palchi più importanti della danza ma quella con la D maiuscola. Questa sera ad Amici 2022 più di altre volte è sembrato determinato a portarsi subito a casa l’accesso in finale e così è stato. Che abbia la possibilità di vincere non solo la categoria ballo ma anche Amici 21? Difficile a dirsi ma Giulia Stabile e Andreas lo dimostrano… anche per un ballerino tutto è possibile

Dario(5): Eliminato della semifinale di Amici 2022 e forse era già una fine quasi annunciata. Nel suo stile è appare sicuramente molto convincente ma sicuramente rispetto a Serena è il ballerino che meno regge bene agli assalti della Celentano che sembra averlo preso particolarmente di mira nelle ultime puntate con giudizi pesanti nei confronti delle sue qualità da ballerino. Non è mai entrato nei cuori della giuria e forse questo a volte non lo ha aiutato a vincere le sfide facendo crescere la sua autostima. Fa bene Maria De Filippi nel momento della comunicazione del verdetto finale a tranquillizzare Dario dicendogli di credere nelle sue doti e di non farsi demoralizzare dalla critiche.

Serena(6): A sorpresa di molti accede alla finale di Amici 2022. A differenza di Dario è la “beniamina” dei giudici forse aiutata paradossalmente dalle polemiche della Celentano nei confronti del suo fisico. Come dice la professoressa di ballo classico è sicuramente “più guardabile” di Dario ma sicuramente uno dei suoi punti di forza è l’espressività e la capacità di coinvolgere il pubblico. Fa sicuramente effetto vedere lei in finale di Amici 21 e non Carola

Luigi (6.5)i: è il terzo finalista di Amici 21, ke sue doti interpretative e la versatilità dimostrata lo hanno premiato. Sicuramente la sua qualità di polistrumentista lo ha aiutato per dare un tocco in più alle sue esibizioni dimostrando una buona conoscenza del mondo della musica. Tra tutti i cantanti in gara di Amici 21 ha avuto un percorso forse un po’ penalizzato dalle scelte di Rudy Zerbi che ha puntato molto sulla sua capacità di reinterpretare i grandi classici della musica italiana. Scelta discutibile o no gli ha permesso di arrivare in finale di Amici 2022. In semifinale è arrivato molto concentrato e lineare nelle esibizioni

Alex (7): Stano vederlo in finale solo all’ultimo. Infatti la sua proclamazione arriva solo al ballottaggio della semifinale di Amici 21. Le prestazioni di stasera sono state un po’ sporcate dall’emozione e dalla tensione che Alex ha probabilmente subito data l’importanza della puntata, come ha confessato a Maria De Filippi, ma il talento resta. La voce ha una bella estensione e si dimostra versatile. Come per Sissi forse a volte pecca in interpretazione ma non averlo avuto nella finale di Amici 2022 sarebbe stato un grave errore.

Sissi (8): niente da dire, entra in studio canta e incanta. Missione compiuta con una semplicità disarmante, è lei la prima finalista di Amici 2022. Difficile ricordarsi il numero di sfide che ha perso in questa edizione di Amici, il suo talento è cristallino e netto rispetto molti suoi compagni di avventura. Va detto deve migliorare nell’interpretazione, difetto che a volte che rischia di banalizzare la sua performance ad un livello “Karaoke” ma ha tutto in regola per fare bene. È stata aiutata molto dalle assegnazioni sempre molto in linea con le sue qualità scelte da Lorella Cuccarini alla quale va riconosciuto il merito di riuscire ad esaltare le qualità dei suoi allievi facendoli muovere nelle loro zone di conforti











