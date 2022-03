Amici 2022 ed.21: Giò Montana eliminato nella prima puntata?/ Una Segnalazione…

Doppia eliminazione nella prima puntata del serale di Amici 21. La registrazione dell’appuntamento in onda sabato 19 marzo è stato registrato ieri e la pagina Twitter Amici News ha fornito tutte le anticipazioni su ciò che accadrà nell primo serale di Amici 2022. Tante sfide per i cantanti e i ballerini che, nel corso di una lunga serata, subiranno il giudizio non colo della giuria composta da Emanuele Filiberto di Savoia, Stash e Stefano De Martino, ma anche degli insegnanti. Come accadeva esattamente lo scorso anno, il nome del primo eliminato è stato svelato durante la registrazione. A lasciare la scuola durante la registrazione della prima puntata del serale di Amici 21 è stata Alice.

La ballerina, tuttavia, non sarà la sola a dover lasciare la scuola più famosa d’Italia. Al ballottaggio finale, infatti, sono finiti anche il ballerino Christian e il cantante Giò Montana. Per scoprire il nome del secondo eliminato sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata. Tuttavia, a poche ore dalla trasmissione, spunta una segnalazione.

Amici 2022 ed. 21: la segnalazione su Giò Montana

Durante la registrazione della prima puntata del serale di Amici 21, al ballottaggio finale sono stati Christian e Giò Montana. Esattamente come lo scorso anno, il nome dell’eliminato sarà svelato solo domani sera quando sarà trasmessa la puntata. Tutti gli allievi rientreranno in casetta e solo allora scopriranno il nome dell’allievo che dovrà abbandonare la scuola. Tuttavia, secondo quanto fa sapere Novella 2000, infatti, una segnalazione potrebbe aver svelato il nome dell’eliminato.

Il settimanale diretto da Roberto Alessi, come si legge sul sito, ha ricevuto una segnalazione secondo cui sembrerebbe che a lasciare la scuola sia stato Giò Montana. Una segnalazione da verificare, ma neanche da scartare a priori. Con Alice come prima eliminata, probabilmente, il secondo eliminato non sarà un ballerino. Christian, dunque, sarà salvo?

