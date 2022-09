Amici 2022 ed.22/ Anticipazioni, diretta e ospiti 25 settembre: primi eliminati? Vanoni e Giofrè giudici

Amici 2022, anticipazioni seconda puntata: al via le prime sfide tra allievi

Oggi 25 settembre 2022 va in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2022. Maria De Filippi, dopo il successo dell’esordio della scorsa settimana, conduce la seconda puntata di questa nuova edizione del talent che ritrova volti storici e nuovi professori. Ricordiamo, infatti, che il cast di prof di Amici 22 è composto per il canto da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa; per il ballo da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Amici 2022, Aaron Cenere conquista la produzione primo inedito/ Supera i record di LDA?

Nella scorsa puntata si è formata la classe di Amici 22 che è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Andre, Federica e Tommy Dali per il canto; Asia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo. Si sono inoltre formate ufficialmente le squadre dei professori visto che tutti gli allievi scelti da più di uno di loro ha fatto in settimana la sua scelta.

Amici 2022, Ludovica Grimaldi in tour con Marco Mengoni/ Il nuovo traguardo

Amici 2022, ospiti e classifiche prima puntata: Ornella Vanoni, Federica Gentile e Giuseppe Giofrè giudicano i ragazzi

Nella puntata di Amici 2022 di oggi avrà ufficialmente il via la gara e la sfida tra allievi. Ogni ragazzo ha l’obiettivo di mantenere settimana dopo settimana la maglia che attesta la sua presenza nella scuola. Farlo, però, non sarà semplice. Come lo scorso anno anche in questa edizione i ragazzi dovranno fronteggiare delle classifiche stilate da professionisti che li ascolteranno nella puntata della domenica. La prima classifica di canto di Amici 22 sarà stilata da Ornella Vanoni e Federica Gentile, speaker di Rtl 102.5.

Amici 2022, Ramon Agnelli eliminato? / Alessandra Celentano gli sospende la maglia

Per quanto riguarda il ballo invece, oggi Maria ospiterà un suo vecchio allievo, nonché un vincitore di Amici: il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè. Chi risulterà agli ultimi posti della classifica sarà a rischio eliminazione e sarà il professore di appartenenza a decidere se potrà continuare il suo percorso nella scuola oppure no. Ospite in studio ad Amici 22 per esibirsi anche Annalisa, anche lei ex volto di Amici. (Clicca qui per scoprire cosa accadrà nella puntata)

Amici 2022, diretta streaming: compiti speciali per alcuni allievi

Oltre alle classifiche dei professionisti, ogni settimana gli allievi di Amici 2022 potranno ricevere compiti speciali da parte di professori non propri. È il caso questa settimana di Asia, ballerina di Todaro che ha ricevuto un compito-sfida dalla Celentano; o ancora per il canto di Andre, allievo di Arisa che ha ricevuto un compito da Rudy Zerbi. Non mancheranno infine le consuete sfide per la produzione dei singoli dei ragazzi.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 22 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA